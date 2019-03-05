交委將考察宜蘭交通建設　林姿妙：加速推動才有希望

▲交委7日將考察國5銜接蘇花改等6項宜蘭重大交通建設，林姿妙說，加速推動宜蘭才有希望。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

立院交通委員會7日到宜蘭，現勘國5銜接台9、國5銜接蘇花改、鐵路高架，及北宜直鐵等6項重大交通建設，宜蘭縣長林姿妙表示，這6項重大交通建設已經談很多年，縣府會積極打拚，讓重大交通建設盡速完成，只有交通順利，宜蘭財政才會好，經濟才會繁榮，中央若重視宜蘭，這些建設就應該推動。

宜縣府表示，228連假，國5雙向平均車流量為7萬163輛次，較2017年同為4天的228連假，多出1萬輛次，北上主線回堵一度長達7公里；蘇花改南下4天共2萬8千771輛次，北上共3萬469輛次。

每逢長假期就回堵，國5、蘇花改已成為宜縣的交通沉苛，宜縣府秘書長林茂盛在5日縣務會議表示，立院交通委員會預定在7日考察宜蘭地區交通，談國5銜接台9、國5銜接蘇花改、鐵路高架、北宜直鐵、台9線東澳至南澳段可行性評估以及台2更延伸線路線規劃等6項交通建設。而縣府會督促中央，盡速通過這幾項建設，解決縣內的交通問題。

宜蘭縣長林姿妙說，中央終於想到宜蘭需要交通建設，縣府會積極爭取，只有交通順利，縣內的財政才會好，經濟才會繁榮。這些建設已經談了好幾年，如果中央重視宜蘭，應該趕快讓這些建設有個開始（進度），加速推動，這樣宜蘭才會有希望。