習近平再訪雄安新區「視訊工人」：發展經濟先把交通設施建起來

▲河北省雄安新區。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平16日造訪河北雄安新區規劃展示中心考察，並與京雄城際鐵路雄安站建設工人視訊通話。習近平表示，「現在是數九寒冬、天寒地凍，但我們的鐵路建設者仍然辛勤勞動著；城市建設、經濟發展，交通要先行，你們正在為雄安新區建設這個『千年大計』做著開路先鋒的工作，功不可沒。希望你們注重安全生產，保質保量，按其完成建設任務。」

習近平說，他代表黨中央，並透過鐵路工人向全國所有的鐵路建設者、勞動者們致以親切的問候和良好的祝願！此外，習近平更勉勵雄安新區的第一批創業者說，「我們建設雄安新區，需要各類企業共同參與。無論是國有的還是民營的企業，無論是本地的還是北京的企業，都要把握住這個千載難逢的機會，把握住歷史機遇，做民族復興、改革創新的弄潮兒，創造新的輝煌業績。」

雄安新區堅持生態優先、綠色發展，率先啟動生態基礎設施建設和環境整治，目前已完成11萬畝「千年秀林」建設。習近平16日下午來到「千年秀林」大清河片林一區造林區域，乘車穿行林區察看林木長勢，登上秀林驛站二層平台遠眺林區全貌，同當地護林員代表親切交流。

他表示，「藍天、碧水、綠樹，藍綠交織，將來生活的最高標準就是生態好。雄安新區過去有一定的基礎，現在搞『千年秀林』，將來這裡一定是最宜居的地方。『綠水青山就是金山銀山』，雄安新區就要靠這樣的生態環境來體現價值、增加吸引力。」

習近平曾於2017年2月23日到河北省安新縣進行實地考察，並主持召開河北雄安新區規劃建設工作座談會。同年4月1日，中國宣布決定設立河北雄安新區，將其定位在「千年大計、國家大事」。

據新華社此前報導，雄安新區「是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後，又一具有全國意義的新區」，主要任務是成為北京非首都功能疏解集中承載地。

▼習近平時隔近兩年再赴雄安。（圖／翻攝新華社）