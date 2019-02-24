考察7次南極、4次北極　「中國極地測繪之父」鄂棟臣逝世

▲鄂棟臣曾參與南極考察、中山站建立。（圖／長江日報，下同）



大陸中心／綜合報導

武漢大學教授鄂棟臣作為極地測繪與遙感信息科學研究領域的開創者，因病在武漢大學中南醫院去世，享壽80歲。自1984年中國首次南極科考至今，鄂棟臣連續參加了7次南極考察與4次北極考察，在2004年中國首次北極建站考察隊中，更是最年長的一員。

據《長江日報》報導，21歲的鄂棟臣1960年考取了武漢測繪學院，攻讀天文大地測量專業，45歲時在母校武漢測繪學院任教，憑藉著過人的專業技能與豐富的工作經驗，入選了當年的科考隊伍，在其中擔任黨支部副書記和測繪班班長一職。

出征之前，妻子還擔心地遲遲未能在「生死狀」上簽字，這時鄂棟臣拿過筆來穩穩地寫下自己的名字，並在一旁的空白處留下，「我的生死，由我自己全權負責」。

據報導，鄂棟臣是中國唯一一名同時參與中國首次南極考察隊建立長城站、中國首次東南極考察隊建立中山站、中國首次北極科學考察隊赴北冰洋考察、中國首次北極黃河站建站的科考人員，被譽為「中國極地測繪之父」。

「作為一名知識分子，能做對國家有用的事，我就心安理得」，2006年鄂棟臣接受採訪時指出，在做學術報告時，自己還是個「專注於極地測繪科學研究的科技工作者」。他也告訴青年學者，「堅持學術信仰、認真治學研究，才能推動社會發展，才能造福人類。」

▲武漢大學有著「極地科考」的品牌名聲。（圖／CFP）



報導指出，鄂棟臣生前曾任武漢大學中國南極測繪研究中心名譽主任、極地測繪科學國家測繪局重點實驗室主任，精心培養、帶領團隊、弘揚極地科考文化，成就了「武大極地科考」的品牌名聲。

自1984年中國首次南極科學考察隊以來，武漢大學參與了中國的歷次南極科學考察，累計派出師生110人，是中國參加南極科學考察時間最早、次數最多、成果最豐碩的大學。