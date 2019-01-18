習近平京津冀考察第三站　抵北京城市副中心

▲習近平1月18日考察北京城市副中心。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

繼河北雄安新區後，中共中央總書記、大陸國家主席習近平考察來到北京城市副中心，沿途察看「城市綠心」植樹造林地塊，並了解副中心重大工程項目規劃建設情況。

根據《新華社》報導，習近平京津冀之行的第三站，18日上午來到北京城市副中心，視察北京城市副中心綠心、劇院、圖書館、博物館和副中心綜合交通樞紐設計模型，了解副中心重大工程項目規劃建設情況。

▼位於北京城市副中心的市政府辦公樓。（圖／CFP）

根據日前報導，北京市級行政中心（北京市政府）於11日正式遷入城市副中心，由東城區正義路2號搬遷至通州區運河東大街57號。對於未來的城市定位，通州區要打造成為未來北京的新行政中心，城市副中心將成為第四個核心商務區。

▲1月10日晚間，原北京市政府牌匾在眾人矚目中卸下。（取自新浪微博＠愛新覺羅鄒德懷）

北京市副市長隋振江11日表示，城市副中心將以重點工程為抓手搭建城市骨架，包括行政辦公區後續工程建設、北京環球影城主題公園、運河商務區、綜合交通樞紐等。其中，城市「綠心」是在過去東方化工廠基礎上規劃建設約11平方公里的城市森林公園，同時在公園裡規劃建設三大文化設施，包括劇院、圖書館、博物館等。

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未來城市副中心將成為第四個核心商務區，舊的北京市政府原址其實來頭也不小，不僅曾是日本佔領的駐華公使館領地，被日本人改建之前，還是清朝有名的「肅親王」王府所在地，見證中國百多年來的興衰史。

▲北京市政府原址大門。（圖／記者張一中攝）

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據《中國經濟周刊》引述專家分析，空置出的原址大致有三類用途，第一，作為中央機關及有關事業單位的使用空間；第二，作為綠地規劃的開放空間；第三，作為文化用途，比如博物館等。