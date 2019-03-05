宜蘭綠博30日登場　林姿妙當廣告主角推預售票



▲▼宜蘭綠博30日在冬山河生態綠舟登場，宜蘭縣長林姿妙推銷綠博預售票，5日到超商實際嘗試購買綠博預售票。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭綠色博覽會訂於30日至5月12開展，區內規劃2大展區十大展館，以「綠。遊」為主題，從綠色生活悠遊出發，將蘭陽平原這個大的綠色生活範疇，縮影至綠色博覽會當中。綠博邁入20週年，預售票目前已在4大超商開售，宜蘭縣長林姿妙為推廣預售票，5日親自擔任主角拍攝廣告，林姿妙表示，民眾若購買預售票就能以5折價錢暢遊雙園區，價格非常優惠，邀請大家來宜蘭玩。

宜蘭農業處長康立和說，綠博20週年以「綠。遊」為主題，同樣以綠色生活為出發點，並選在冬山河生態綠舟舉辦，共設有2大展區、10大場館，並安排有個像互動體驗裝置、綠色觀光遊程，讓民眾實際遊玩、體驗綠色生活。

2019宜蘭綠色博覽會活動與宜縣內的蘭陽博物館及傳藝中心兩大園區合作，民眾可以在4大超商以5折價購買雙園區套票，用優惠價格暢遊宜蘭。此外為推廣環保無紙化，綠博官網也販售有電子票卷，民眾購買後只要帶著手機就能掃描入園。

宜蘭縣長林姿妙為推廣綠博預售票，5日特別擔任廣告主角，實際到超商嘗試購買8折的單園區卷及5折的雙園區套票，她說，民眾只要走進全省4大超商都能很方便地買到綠博門票，宜蘭是好山好水又好玩的地方，她邀請大家來宜蘭玩。