建交70週年！習近平北京會北韓高官　觀賞朝鮮友好藝術團演出

▲ 習近平、彭麗媛與李洙墉會見。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

正值中朝建交70週年之際，朝鮮（北韓）友好藝術團24日抵達北京，對中國進行訪問演出。中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛27日在北京會見藝術團團長、朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央副委員長、國際部部長李洙墉，並觀看演出。習近平表示，希望雙方共同努力，落實好雙方重要共識，更好造福兩國人民。

據《新華社》報導，習近平指出，此次訪演既是落實中朝雙方重要共識的一項重要文化交流活動，也是中朝建交70週年一項重要慶祝活動，相信訪演會取得圓滿成功，增進中朝兩國人民友好感情。

李洙墉隨後轉達了北韓領導人金正恩和李雪主的親切問候和良好祝願，誠摯感謝習近平對此次友好藝術團來華訪演的關心和重視。習近平也請李洙墉轉達問候和祝願。

習近平指出，2018年以來，他與金正恩4次會晤，就新時期中朝兩黨兩國關係發展達成重要共識；今年是中朝建交70週年，中方願同朝方一道，落實好雙方重要共識，更好造福兩國人民，為地區和世界和平、穩定、發展、繁榮作出積極貢獻。

習近平強調，文化藝術交流是中朝關係中富有特色和傳統的重要組成部分，「希望雙方共同努力，落實好我同金正恩委員長就加強中朝文化藝術領域交流合作達成的重要共識，繼續為鞏固中朝友好民意基礎、傳承中朝傳統友誼、推動各自社會主義文化建設作出積極貢獻。」

▲「朝鮮友好藝術團」首場訪問演出於26日在北京國家大劇院歌劇院舉行。（圖／新華社）

李洙墉表示，「朝方將認真貫徹落實金正恩委員長同習近平總書記達成的重要共識，加強朝中友好合作，為譜寫朝中友好新篇章作出新貢獻。」

會見後，習近平和彭麗媛觀看了朝鮮友好藝術團的演出。演出在《朝中友誼萬古長青》的樂曲中拉開序幕，隨後，朝鮮藝術家為中國觀眾表演了《阿里郎》等朝鮮民族特色樂曲和《長江之歌》《歌唱祖國》等中國歌曲，最後以《難忘今宵》落幕。

▼ 習近平和彭麗媛上台與一眾表演嘉賓員握手、合照。（圖／新華社）