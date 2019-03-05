曾自費架網站協助走失孩童　張寶艷：拐賣婦女兒童應判十年以上至死刑

▲張寶艷是「寶貝回家尋子網」創始人。（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

大陸全國兩會期間，全國人大代表、「寶貝回家尋子網」創始人張寶艷建議，針對拐賣婦女兒童犯罪的起刑點，應該從「五年以上十年以下有期徒刑」調整至「十年以上至死刑」，而在拐賣婦女兒童犯罪的量刑部分應該重於綁架罪。她認為，目前社會對於拐賣婦女兒童犯罪分子的量刑過輕，導致打擊行為缺乏震懾作用，才會使得這類犯罪案件不斷發生。

張寶艷在建議中提到，針對販賣人口問題應該呈現零容忍的態度，尤其對待拐賣婦女兒童的犯罪分子「應從重從快」，彰顯國家對此類犯罪的堅決態度。她指出，國家必須嚴厲打擊拐賣兒童犯罪，同時也要注重源頭防範，需要法律和製度的有力支撐，也需要有關部門的積極作為，才能讓這種家庭悲劇不再重演。



張寶艷還建議，針對收買被拐賣的婦女、兒童但沒有施予虐待以及不阻礙對其進行解救者，可以從輕或是減輕處罰。她強調，收買被拐婦女兒童就是拐賣犯罪的源頭所在，不能成為從輕量刑的理由，目前針對收買被拐婦女兒童犯罪的量刑過輕了。

張寶艷於1962年8月出生，吉林通化人屬於漢族，現任「寶貝回家」志願者協會理事長，同時也是民革第十三屆中央委員會委員、第十三屆全國人大代表，曾夥同友人於2007年自費創建「寶貝回家尋子網」，專門協助被拐、被遺棄和走失的孩童以及流浪乞討兒童返家。值得一提的是，此人曾榮獲第三屆全國道德模範提名獎、網易最有態度公益人物獎。

▼張寶艷認為，目前社會對於拐賣婦女兒童犯罪分子的量刑過輕。（圖／翻攝自百度百科）