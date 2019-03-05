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北韓經濟快崩盤「出口暴跌87%」進口少11億　金正恩急求放寬制裁

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▲▼北韓街景,平壤街景,平壤,北韓人民,北韓地鐵,平壤地鐵。（圖／路透社）

▲ 平壤地鐵站。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

世紀無核化談判「川金二會」宣告破裂，雙方至今仍未對北韓放棄核設施及美國經濟制裁達成共識。分析人士指出，國際制裁已經將北韓推到經濟崩潰的邊緣，不僅進出口驟降，對中國的貿易逆差更創下歷史新高。而北韓在峰會中強烈要求美方解除部分制裁，即代表經濟情勢相當嚴峻。

美國喬治城大學外交學院兼任教授布朗（William Brown）向《韓國時報》表示，「由中國1月貿易數據可以明顯看出北韓的出口仍處於最低點，進口也很低迷，可能正在萎縮；北韓沒有現金購買任何具有投資性質的東西。部分消費品正常流入，但北韓幾乎沒有進口任何機械、卡車或拖拉機；沒有這類進口就會導致投資低迷，經濟也將繼續衰退。」

南韓智庫韓國開發研究院（Korea Development Institute ，縮寫為KDI）最近發表的一份報告中，首席研究員李碩（音譯，Lee Suk）指出，「北韓總體經濟在2017年開始出現衰退的跡象，據信在2018年已經惡化」，北韓依賴中國的貿易幾乎崩潰，主因是嚴厲的國際制裁。

▲▼平壤市民閱讀川金二會相關報導,北韓街景,平壤街景。（圖／路透社）

▲ 平壤市民閱讀勞動新聞。（圖／路透社）

中國是北韓最大的貿易夥伴，實際上也是北韓唯一的貿易夥伴，占北韓貿易的90%以上。數據顯示，北韓2018年與中國的貿易額為24.6億美元，較前一年的49.8億美元下降了50%；對中國的出口則在2018年下降到2.2億美元，比一年前的16.5億美元下降了87%，與2016年相比，甚至下降多達92%。

此外，北韓2018年從中國的進口額也降至22.4億美元，比一年前的33.3億美元下降33%，造成北韓在2018年出現高達20億美元的貿易逆差，達到研究史上最高。報告預估，北韓2018年的國內生產總值（GDP）將萎縮5%，比2017年縮減3.5%的幅度更大。

南韓智庫韓國對外經濟政策研究院（Korea Institute for International Economic Policy，縮寫為KIEP）研究員鄭炯昆（音譯，Jeong Hyung-gon）在報告中指出，「有鑑於制裁仍持續進行，2019年對北韓來說將是特別艱難的一年。自2017年年中實施的國際制裁開始對北韓經濟產生影響，由於其未採取確實的無核化措施，美國將持續施加最大壓力，而平壤當局將承受比現在更大的痛苦。」

▲▼平壤市民閱讀川金二會相關報導,北韓街景,平壤街景。（圖／路透社）

▲ 平壤市民閱讀川金二會相關報導。（圖／路透社）

越南川金二會在2月28日行程驟變，原訂的工作午餐及文件簽署儀式全部取消，由川普獨自召開記者會宣布，此次峰會並未達成任何協議。美方指出，北韓應採取更具體的棄核措施，而要求解除所有制裁是造成此次會談無果的關鍵；北韓外交部長李勇浩則在1日凌晨緊急召開記者會表示，願意關閉寧邊核設施，以換取美方撤去部分制裁，但並未要求全部撤回。

美國中央情報局（CIA）前北韓核武談判員狄長禮（Joseph Detrani）認為，河內峰會失敗的原因是北韓沒有表現出與完全無核化相稱的承諾，「北韓在2017年進行多次導彈試射和核試，造成制裁持續生效，因此他們希望得到解脫。『解脫』應與他們完全無核化的承諾相應，但他們要求太多，付出太少。」

美國智庫派克戰略公司（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）指出，需採取更多制裁措施，以迫使金正恩棄核，「沒有人能夠真正了解北韓的經濟狀況，但我想，既然金正恩要求解除制裁，就代表情況很糟糕，制裁正在發揮作用。所以我們應該加強制裁壓力，最終也必須制裁那些握有北韓現金的主要中國銀行。」

▼ 北韓民眾使用智慧型手機瀏覽川金二會新聞。（圖／路透社）

▲▼平壤市民閱讀川金二會相關報導,北韓街景,平壤街景。（圖／路透社）

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關鍵字：北韓,經濟,川金二會,川金會,金正恩,日韓要聞

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