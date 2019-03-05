　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

泛綠團結抗韓流　郭國文合體陳柏惟網路直播

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲基進黨發言人陳柏維，現身立委補選候選人郭國文網路直播，兩人在節目中大談網軍操作。（圖／記者林悅翻攝）

▲基進黨發言人陳柏維，現身立委補選候選人郭國文網路直播，兩人在節目中大談網軍操作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

基進黨發言人陳柏維，現身立委補選候選人郭國文網路直播，兩人在節目中討論網軍操作，有趣的直播內容也吸引了不少網友觀看，基進黨堅持台灣主體路線的本土小黨，發言人陳柏惟參加郭國文的直播，為郭國文的選情加碼，也營造出泛綠團結力抗寒流的氣氛。

陳柏惟在直播中引用網路新聞報導，Facebook在美提告4家大陸公司，這4網路公司總共註冊了21億個帳號，此舉違反了臉書的帳號政策。中國利用這些帳號影響輿論風向，製造虛假的支持度。陳柏惟提醒網友，韓國瑜的粉絲有大量的外國人按讚，謝龍介的直播前日也被發現有大量的外國留言，高雄已經有慘痛的經驗，台南的選民不要受騙上當。

郭國文表示，有些人有數字迷思，認為量越多就是聲勢越好，量越多似乎就是正確的，所以有人會花錢買水軍，利用虛假的風向影響選民的支持。但是選舉應該是比誰的政策比較好，誰能推動地方建設發展，誰能顧台灣主權。

兩人的直播全程用台語對談，展現深厚的台語功力，不讓謝龍介專美於前。直播最後陳柏惟呼籲台南選民3月16日要集中選票支持郭國文，選一個有文化有素質的立委。

ET快訊
韓美魔女牙醫「合照女兒總被認成姊妹」　0修圖真面目超驚人！
警察開的！小心國道遇見「藍色廂型車」　網：我被開過一張...
小亨堡慶30歲「把飛飛翔翔刺身上」　黑人傻眼：OO

關鍵字：泛綠,團結,寒流,郭國文,陳柏惟,網路直播

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

阿里山公路驚見正妹火烤戰神大香腸！「車頭燈」吸睛車群全暴動

手刃親母！73歲逆齡富媽現身服飾店　7天後慘遭愛女殺害...

捉猴驚見女友和2男開房間　男友理智斷線帶小弟打爆「哥哥們」

機車伯「捐」整袋髒又臭破衣　家扶怒PO文：弱勢也有尊嚴

高雄血腥衝突3連爆！「敬酒」卻怒砸酒瓶　海產店老闆血流如注

廚餘桶棄嬰5日解剖　「一盆水」就能判定星國情侶是否觸殺人罪

泛綠團結抗韓流　郭國文合體陳柏惟網路直播

勇警攀爬涼亭入窗　及時搶救服藥割腕女

來台單車遊錢包掉計程車　大溪警熱心找回港男失物

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

泛綠團結抗韓流　郭國文合體陳柏惟網路直播

勇警攀爬涼亭入窗　及時搶救服藥割腕女

來台單車遊錢包掉計程車　大溪警熱心找回港男失物

穩定大台南地區用水　黃偉哲：超前部署研議應變方案

藏金閣3月拍賣會 　檜木置物盒、環保筷限時搶購

女警運用社群網絡　機警找到錢包失主

蓮霧界的巨無霸　「香水蓮霧」充滿香氣又有甘蔗味

腦損不良於行男子溜出門路倒　暖警揹上車助返家

雙城新核心發展新引擎　郭國文：南科區興建新市政中心

史上最漂亮燈會成功的背後　6000志工掃廁所撿垃圾「還要潛水」

小貓嗆羊水呼吸衰竭　23歲女醫師「人工呼吸」救了牠

中職／2019年狀猿卡招募　CONQUER PURE球衣會員獨享

劉結一力推「一國兩制」　陸委會：專制政體絕非歷史潮流

中職／捕手砲廖健富林泓育開轟　陳晨威致勝安擊退巫師

廣東雷州市發生規模3.9地震　網：樓都搖了我的媽

闖進車庫踩到黏鼠板狂哭！　幼貓寒冬「被迫斷食」險失溫

台企銀ROE居公股銀之冠　今年加強海外分行獲利

2020到底選不選總統？　韓國瑜：不要吃碗內看碗外

CONVERSE「女孩逆無界」　打破世俗做個「出界女孩」

流感再添8死　50~64歲中壯年+慢性病重症威脅大

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

地方熱門新聞

神器剪刀捅愛車！女車主怒：敢在..

台灣燈會吸引1339萬人次　創..

最漂亮燈會背後　6000志工掃..

放棄燈會主辦權遭酸　王惠美曝原..

石門百年梯田　種出嵩之穀粒

桃園植樹活動　免費發放樹苗3千..

郭家肉粽店太紅　8/1開發票、..

夢幻志願科系　交大授攻略

賣100個貨櫃文旦柚？陳筱諭向..

網友求市長休息　賴清德熬夜沒問..

郭國文：南科區興建新市政中心

民調顯示綠營回流　南市黨部：郭..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

巨無霸「香水蓮霧」　充滿香氣又..

更多熱門

相關新聞

賴清德輔選郭國文：請不要放棄民進黨

台南立委補選將至，最新媒體民調顯示，國民黨參選人謝龍介以38%的支持度勝過民進黨參選人郭國文26%，此「綠到出汁」的選區被認為將有可能翻盤。儘管如此，前行政院長賴清德即使腳傷，仍積極輔選郭國文，並於5日在臉書拜託鄉親，「不要放棄民進黨」。

郭國文：南科區興建新市政中心

延續暖冬！這春季「氣溫暖、春雨少」

TVBS民調／台南立委補選　謝龍介勝郭國文26%

民調顯示綠營回流　南市黨部：郭國文取得上風

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 還願 高橋聖子 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

「叔叔」疼愛10多年　她接到心碎電話

通訊行買iPhone 　他查機型N開頭

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！

秦良丰要出院了！醫師見9個月進步

媽傳影片給女兒　她點開手機淚崩

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面