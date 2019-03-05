泛綠團結抗韓流　郭國文合體陳柏惟網路直播

▲基進黨發言人陳柏維，現身立委補選候選人郭國文網路直播，兩人在節目中大談網軍操作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

基進黨發言人陳柏維，現身立委補選候選人郭國文網路直播，兩人在節目中討論網軍操作，有趣的直播內容也吸引了不少網友觀看，基進黨堅持台灣主體路線的本土小黨，發言人陳柏惟參加郭國文的直播，為郭國文的選情加碼，也營造出泛綠團結力抗寒流的氣氛。



陳柏惟在直播中引用網路新聞報導，Facebook在美提告4家大陸公司，這4網路公司總共註冊了21億個帳號，此舉違反了臉書的帳號政策。中國利用這些帳號影響輿論風向，製造虛假的支持度。陳柏惟提醒網友，韓國瑜的粉絲有大量的外國人按讚，謝龍介的直播前日也被發現有大量的外國留言，高雄已經有慘痛的經驗，台南的選民不要受騙上當。



郭國文表示，有些人有數字迷思，認為量越多就是聲勢越好，量越多似乎就是正確的，所以有人會花錢買水軍，利用虛假的風向影響選民的支持。但是選舉應該是比誰的政策比較好，誰能推動地方建設發展，誰能顧台灣主權。



兩人的直播全程用台語對談，展現深厚的台語功力，不讓謝龍介專美於前。直播最後陳柏惟呼籲台南選民3月16日要集中選票支持郭國文，選一個有文化有素質的立委。