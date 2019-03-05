TVBS民調／台南立委補選　謝龍介38%勝郭國文26%

▲郭國文、謝龍介。（合成圖／記者林悅翻攝）



政治中心／綜合報導

台南第二選區立委補選將於下周3月16日舉行補選。根據《TVBS》民調顯示，國民黨參選人謝龍介以38%的支持度勝過民進黨參選人郭國文26%，第三則是退出民進黨參選到底的無黨籍參選人陳筱諭，拿下13%支持度。

《TVBS》民調顯示，國民黨謝龍介支持度最高，為38%，其次為民進黨郭國文26%，無黨籍陳筱諭支持度也有13%，排名第三，其餘三位無黨籍候選人支持度則均不到0.5%，另外23%民眾未決定支持對象。

《TVBS》民調交叉分析顯示，20-29歲年輕選民有29%支持陳筱諭，同時也有29%支持郭國文，高於支持謝龍介的24%。其餘年齡層則均是以謝龍介的支持度最高，30-39歲、40-49歲及50-59歲對謝龍介支持度均在四成以上，60歲以上民眾則有31%支持謝龍介，26%支持郭國文，同時也有34%未決定。

本次調查是TVBS民意調查中心於108年2月21至25日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,258位20歲以上台南市立委第二選區民眾，其中拒訪為180位，拒訪率為14.3%，最後成功訪問有效樣本1,078位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。