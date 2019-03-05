雙城新核心發展新引擎　郭國文：南科區興建新市政中心

▲台南市立委補選候選人郭國文、前農委會副主委李退之，提出「台南雙城新核心」的台南政經雙核心的主軸政策。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選候選人郭國文、前農委會副主委李退之，提出「台南雙城新核心」的科技產業重鎮及新市政中心，兩大台南政經雙核心的主軸政策，郭國文強調新市政中心座落在南科最為合適，且因南科發展已趨飽合，需要規劃南科第三基地，擴大台南經濟發展，郭請謝龍介議員不要再肘制南科區及大台南的發展。

郭國文說明經濟部於2002年擬定「兩兆雙星產業發展計畫」，勾勒出我國核心與新興產業政策方向，同時帶動了南科的發展，台南科學園區成為繼新竹科學園區之後台灣最重要的科技產業重鎮，一路發展自一期到二期，至今已呈現不敷使用之態，因此郭國文提出增設大南科新三期，及台南新市政兩個南科區重要的未來台南政經雙核心，作為台南發展的新引擎！

郭國文強調「台南雙城新核心」有三大優勢，第一擴大南科效應，第二位於大台南地理中心，交通便利，第三是政經雙引擎效率翻倍。郭國文強調，早在2011年他當任台南市議員時，就提出新市政中心座落於南科區最為合宜；台南新市政計畫最後選出三個南科附近的用地，包含南科ABC區周邊地區、善化目加溜灣大道北側地區、新市看西農場周邊地區。郭國文提出最終選擇兩地作為未來台南政治及經濟的雙核心，一地作為新市政中心，另外選擇一地作為南科新三期用地，以擴大南科的產能及經濟發展，未來入國會後會全力推動預算及用地的開發。

李退之則說，郭國文是個認真做實事的人，所以當任議員時就提出在南科區提出興建新市政中心的主張，不侷限選區而是以台南整體規劃為要點。李退之也呼籲謝龍介議員不要再像過往，一再反對新市政中心的興建阻擋南科區的發展。