男與小三開房間被抓　反把妻子「壓在地上暴打」..右耳鮮血直流

▲丈夫與小三開房被抓姦，反把妻子壓在地上痛打。（圖／CFP）



記者吳易達／綜合報導

來自廈門的45歲張小姐2018年11月28日得知丈夫和陌生女子去開房，一氣之下跑到了旅館找對方理論，不料卻遭丈夫按在地上暴打，導致張小姐的右耳流血受傷，隨後趕緊向警方報警。法院了解後，發出了人身安全保護令，有效期限6個月，在期間內禁止丈夫毆打、威脅張小姐及其親屬。

據《楚天都市報》報導，45歲的張小姐近日因與56歲的丈夫在感情上的矛盾與經濟上的糾紛，受不了而向海滄法院起訴離婚，稱「丈夫存在家暴行為，要申請人身安全保護令」。張小姐說，丈夫脾氣暴躁，曾多次對自己實施家庭暴力，甚至毆打到流血受傷。

▲丈夫出軌，又慘遭家暴，張小姐受到「雙重打擊」。（圖／CFP）



「丈夫出軌，又慘遭家暴」，報導指出，這對張小姐來說是「心理和生理」的雙重打擊，忍無可忍地提出了離婚，但張小姐想離婚可沒這麼簡單，她甚至還受到了丈夫的威脅。

離婚訴訟期間，丈夫在接到法院通知後，還打電話以孩子的人身生命安全威脅張小姐。對此，張小姐為了證實自己的說法，向法院提交了微信聊天紀錄、報警回執、門診病例等作為證據。

據報導，在調解現場，該名丈夫並未否認家暴行為，反對妻子放狠話，「如果非要這樣，會鬧出人命」，以孩子的性命作為威脅。

於是，法院在收到張小姐申請的72小時內，就發出了人身安全保護令，禁止丈夫毆打、威脅張小姐及其親屬，一旦違反，法院將視情節輕重，對該名丈夫處罰款、拘留處罰，並依法追究刑事責任。此外，人身安全保護令的有效期限為6個月。