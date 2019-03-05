魯賓斯坦大賽銀牌鋼琴家林易　屏東演藝廳辦琴獨奏會

▲美籍華裔鋼琴家Steven Lin(林易)，3月10日下午2時30分於屏東演藝廳演出。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

榮獲第14 屆魯賓斯坦鋼琴大賽銀牌獎的美籍華裔鋼琴家Steven Lin(林易)，今年3月再度返台舉辦鋼琴獨奏會，這是他睽違4年在台舉辦鋼琴獨奏會，這次除了台北也將首度南下屏東，3月10日下午2時30分於演藝廳演出，將他個人獨特的樂曲詮釋帶給南台灣樂迷。

▲林易。

曾被紐約時報評論「在絕妙的明暗對比及力度變化的細微處理下，他的演奏無瑕地展現。」的美籍華裔鋼琴家林易，演出風格沉穩深刻、技巧驚人，深獲各地樂評高度肯定。曾多次來台與臺北市立交響樂團、國立臺灣交響樂團及長榮交響樂團合作演出《拉赫瑪尼諾夫：帕格尼尼主題狂想曲》、《貝多芬：皇帝鋼琴協奏曲》，充分展現他在高度技巧下對結構、音色完美的掌握度，卓越的琴技及獨特的舞台魅力，獲得觀眾一致好評。

評審團主席特別獎及2012年美國CAG 國際音樂大賽首獎，2014年獲第14 屆魯賓斯坦鋼琴大賽銀牌獎，這也是繼1983年陳宏寬及2008年胡瀞芸後，第三位得到魯賓斯坦鋼琴大賽青睞的台灣鋼琴家。

近年來他演出邀約頻繁，於中國、日本、韓國、美國、歐洲皆有多場獨奏會演出，也參與莊園世界鋼琴音樂節，更為韓國室內樂團體DITTO一員，在韓國與多位音樂家進行巡演。

除了演奏，林易也樂於與音樂學子分享他的音樂歷程，2015年首度於台灣舉辦巡迴鋼琴獨奏會時，也特地返回母校敦化國小及多所高中、大學與學弟妹們分享他的音樂之路，2018年也曾返台於高雄舉辦鋼琴大師班。今年也將安排林易舉辦大師班及見面會，讓樂迷能夠更面對面的了解他對音樂的見解及想法。

屏東演藝廳音樂廳， 票價分400元、 600元、 800元。