　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺　陳亭妃1/1起鐵馬行遍37區

▲立委陳亭妃宣布1月1日起啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將騎遍台南37區爭取支持，立委王世堅贈送象徵「每個抹黑都是勳章」的信物，被外界形容為「扶龍王來了」。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃宣布1月1日起啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將騎遍台南37區爭取支持，立委王世堅贈送象徵「每個抹黑都是勳章」的信物，被外界形容為「扶龍王來了」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃宣布，自1月1日至1月11日啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將以鐵馬橫跨台南37區，向鄉親拜託在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。立委王世堅30日現身力挺，不僅以行動支持，更贈送一枚象徵意義濃厚的巨大「勳章」，被外界形容為「扶龍王來了」。

▲立委陳亭妃宣布1月1日起啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將騎遍台南37區爭取支持，立委王世堅贈送象徵「每個抹黑都是勳章」的信物，被外界形容為「扶龍王來了」。（記者林東良翻攝，下同）

王世堅送勳章　「抹黑攻擊就是勳章」

王世堅在現場原音重現一句話：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」他指出，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正能走得遠的人，不是靠聲量，而是能不能承受、能不能撐住。這句話也在此刻被重新賦予意義，並轉化為陳亭妃37區鐵馬行的共同信物。現場氣氛熱絡，王世堅更即興哼唱「從從容容、游刃有餘、實實在在、堅定挺妃」，為陳亭妃加油打氣。

沒有資源動員　她說「我有人民」
陳亭妃表示，這枚「勳章信物」不是個人的榮耀，而是人民一路陪伴走過來的見證。她坦言，自己沒有龐大的資源安排歌仔戲、兒童劇團或遊覽車動員的大型造勢活動，也沒有直播助攻，「但是我有人民」。
她強調，27年來，人民一路監督、陪伴她走過每一次挑戰與磨練，這些過程才是真正支撐她走到今天的力量。

1/1到1/11　鐵馬串連37區
陳亭妃宣布，「行動政府、行動正能量」鐵馬行動將自2026年1月1日上午從永華市政中心出發，至1月11日下午2時50分再回到永華市政中心，橫跨台南37區。
她說明，行程期間將透過APP、臉書與YouTube直播，即時公開鐵馬隊行程，並拜託支持者協助分享，讓更多親友看見她一路走來的用心，並在民調期間「守住電話」。

▲立委陳亭妃宣布1月1日起啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將騎遍台南37區爭取支持，立委王世堅贈送象徵「每個抹黑都是勳章」的信物，被外界形容為「扶龍王來了」。（記者林東良翻攝，下同）

11111、一路領先、一路發　三層意義
陳亭妃進一步解釋，1月1日至1月11日具有多重象徵意義：第一，「11111」代表27年來苦幹實幹、一步一腳印；第二，無論媒體公布或內參民調，她皆維持領先；第三，扣除立法院開會時間，實際騎乘8天，象徵「選擇陳亭妃•台南一路發」。此次鐵馬行動也設計專屬「勳章信物」，理念源自王世堅的那句話，象徵「永遠環繞在37區的鐵馬妃妃」，代表無論順境逆境，都與市民同行。

不是靠抹黑　要在風雨中站得住
陳亭妃最後強調，初選不是比誰抹黑得兇，而是比誰真正準備好、誰能在風雨中站得住、誰經得起考驗。她表示，將以「女力市長•鐵馬精神」持續前行，與市民建立連結與約定，找回人民最真實的感動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

更多熱門

相關新聞

台南身障電腦班結訓18位學員拚當新世代辦公室達人

台南身障電腦班結訓18位學員拚當新世代辦公室達人

AI不再只是科技口號，而是實際走進職訓教室，成為身心障礙者翻轉職涯的關鍵工具。台南市政府勞工局委託群偉國際有限公司辦理「114年度電腦資訊類身心障礙者職業訓練—辦公室圖文與雲端應用培訓班」，29日舉行結訓典禮，18位學員順利完訓，迎向數位職場新未來。

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

台南市交通事故風險降溫！連5個月下滑市府精準防制逐步見效

台南市交通事故風險降溫！連5個月下滑市府精準防制逐步見效

台港日韓15組卡司嗨翻台南！黃偉哲宣布180秒煙火秀

台港日韓15組卡司嗨翻台南！黃偉哲宣布180秒煙火秀

關鍵字：

扶龍王台南王世堅勳章陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面