「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺　陳亭妃1/1起鐵馬行遍37區

▲立委陳亭妃宣布1月1日起啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將騎遍台南37區爭取支持，立委王世堅贈送象徵「每個抹黑都是勳章」的信物，被外界形容為「扶龍王來了」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃宣布，自1月1日至1月11日啟動「女力市長•鐵馬精神」行動，將以鐵馬橫跨台南37區，向鄉親拜託在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。立委王世堅30日現身力挺，不僅以行動支持，更贈送一枚象徵意義濃厚的巨大「勳章」，被外界形容為「扶龍王來了」。

王世堅送勳章 「抹黑攻擊就是勳章」

王世堅在現場原音重現一句話：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」他指出，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正能走得遠的人，不是靠聲量，而是能不能承受、能不能撐住。這句話也在此刻被重新賦予意義，並轉化為陳亭妃37區鐵馬行的共同信物。現場氣氛熱絡，王世堅更即興哼唱「從從容容、游刃有餘、實實在在、堅定挺妃」，為陳亭妃加油打氣。

沒有資源動員 她說「我有人民」

陳亭妃表示，這枚「勳章信物」不是個人的榮耀，而是人民一路陪伴走過來的見證。她坦言，自己沒有龐大的資源安排歌仔戲、兒童劇團或遊覽車動員的大型造勢活動，也沒有直播助攻，「但是我有人民」。

她強調，27年來，人民一路監督、陪伴她走過每一次挑戰與磨練，這些過程才是真正支撐她走到今天的力量。

1/1到1/11 鐵馬串連37區

陳亭妃宣布，「行動政府、行動正能量」鐵馬行動將自2026年1月1日上午從永華市政中心出發，至1月11日下午2時50分再回到永華市政中心，橫跨台南37區。

她說明，行程期間將透過APP、臉書與YouTube直播，即時公開鐵馬隊行程，並拜託支持者協助分享，讓更多親友看見她一路走來的用心，並在民調期間「守住電話」。

11111、一路領先、一路發 三層意義

陳亭妃進一步解釋，1月1日至1月11日具有多重象徵意義：第一，「11111」代表27年來苦幹實幹、一步一腳印；第二，無論媒體公布或內參民調，她皆維持領先；第三，扣除立法院開會時間，實際騎乘8天，象徵「選擇陳亭妃•台南一路發」。此次鐵馬行動也設計專屬「勳章信物」，理念源自王世堅的那句話，象徵「永遠環繞在37區的鐵馬妃妃」，代表無論順境逆境，都與市民同行。

不是靠抹黑 要在風雨中站得住

陳亭妃最後強調，初選不是比誰抹黑得兇，而是比誰真正準備好、誰能在風雨中站得住、誰經得起考驗。她表示，將以「女力市長•鐵馬精神」持續前行，與市民建立連結與約定，找回人民最真實的感動。