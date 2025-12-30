T110多旋翼無人機加入台南消防　提升山區河道救援效率

▲順傑生物科技股份有限公司捐贈「T110多旋翼無人機」予台南市消防局，強化偏遠地區救援效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南市災害現場應變效率與科技救災能力，順傑生物科技股份有限公司近日捐贈一台「新樂飛 T110 多旋翼無人機」予台南市政府消防局。消防局表示，該無人機已通過資安認證，符合民航局 Ib 類考照規範，具備穩定、耐重及操作彈性高等特性，可支援吊掛及投擲任務，成為第一線救災的新利器。

T110 多旋翼無人機空機重量8.3公斤，最大起飛重量16公斤，可承載5公斤以下物資，飛行續航依負載不同為5至25分鐘。消防局表示，無人機可於山區、河道或交通不便地區，迅速運送簡易救災設備、急救物資或通訊器材，也能吊掛或投擲救生圈等救援器材，顯著提升災害搶救效率。

順傑生物科技表示，捐贈無人機的目的在於協助台南消防局強化科技裝備與救災執行效能，守護市民生命財產安全。消防局長楊宗林對此表達誠摯感謝，並指出，民間企業投入公益科技資源，可讓消防救災更具效率，也鼓勵更多企業參與城市韌性建設，共同打造更安全的生活環境。

消防局表示，無人機將配合現有救災體系運用於各類緊急事件，包括火災、山難及水域救援等，作為前線快速部署的科技輔助工具。未來將持續探索科技裝備在救災中的應用潛力，提升災害應變速度與現場作業安全。