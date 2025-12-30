　
生活

日人在台玩「收集日本47都道府縣」曬招牌照　台人秒懂笑翻

▲▼日本金澤東茶屋街，金澤旅遊，日本旅遊，日本和服，和服體驗，情侶，赴日旅遊，日本自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人喜歡日本，不僅喜歡飛去玩，連在台灣玩也常常看到「日本元素」，像是很多店家會把店名取得相當日系。就有日本人覺得很有趣，打算玩「在台灣收集日本47都道府縣」的拍照遊戲，主題就是在台灣街頭、店家招牌或地名裡，找到寫著日本各都道府縣的字樣來拍照打卡，引發熱論。

該名日本人22日在Threads發起「在台灣收集日本47都道府縣遊戲（台湾で47都道府県を集めるゲーム）」，並附上他拍到石川藥局、佐賀牛排、鹿兒島燒肉專賣、京都鐵板燒等店家。就有人秒笑回，「好小眾的賽道XD」。

貼文引來1.4萬人按愛心，大票網友狂丟線索支援，「在台中逢甲！難度很高的和歌山」、「桃園有一家『岩手咖哩』，不過搜尋『兵庫』跟『山梨』，只有出現名字一樣、但沒有招牌的地點。」「環中路上有茨城」、「彰化社頭『福井食堂』，裡面很多鐵道文物！」

看到台灣網友熱情幫忙，原PO還發文感謝，「原本只是PO在自己的FB，讓日本的朋友看看笑笑」，沒想到卻引起共鳴，「看到大家玩得這麼開心，我也覺得很高興。」但他也打趣求助，「有沒有人知道哪裡的招牌有島根的？不然我就真的只能在26年10月以前去深澳拍彩繪火車了。」

※本文獲原PO授權引用。

※本文獲原PO授權引用。
12/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

