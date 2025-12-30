日人在台玩「收集日本47都道府縣」曬招牌照　台人秒懂笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人喜歡日本，不僅喜歡飛去玩，連在台灣玩也常常看到「日本元素」，像是很多店家會把店名取得相當日系。就有日本人覺得很有趣，打算玩「在台灣收集日本47都道府縣」的拍照遊戲，主題就是在台灣街頭、店家招牌或地名裡，找到寫著日本各都道府縣的字樣來拍照打卡，引發熱論。

該名日本人22日在Threads發起「在台灣收集日本47都道府縣遊戲（台湾で47都道府県を集めるゲーム）」，並附上他拍到石川藥局、佐賀牛排、鹿兒島燒肉專賣、京都鐵板燒等店家。就有人秒笑回，「好小眾的賽道XD」。

貼文引來1.4萬人按愛心，大票網友狂丟線索支援，「在台中逢甲！難度很高的和歌山」、「桃園有一家『岩手咖哩』，不過搜尋『兵庫』跟『山梨』，只有出現名字一樣、但沒有招牌的地點。」「環中路上有茨城」、「彰化社頭『福井食堂』，裡面很多鐵道文物！」

看到台灣網友熱情幫忙，原PO還發文感謝，「原本只是PO在自己的FB，讓日本的朋友看看笑笑」，沒想到卻引起共鳴，「看到大家玩得這麼開心，我也覺得很高興。」但他也打趣求助，「有沒有人知道哪裡的招牌有島根的？不然我就真的只能在26年10月以前去深澳拍彩繪火車了。」

