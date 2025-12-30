台中麗寶跨年演唱會出動160警力！制高點監控　交通路線公布

▲警方推薦麗寶跨年晚會交通路線。（圖／大甲警分局提供）



記者白珈陽／台中報導

麗寶跨年演唱會是台中跨年最受矚目的活動之一，已經邁入第10年，今年因應「台北1219隨機攻擊事件」，轄區大甲警分分局表示，已全面強化維安及交通疏導措施，確保民眾能安心、順暢迎接新年。

大甲警分局指出，鑑於近期「台北1219襲擊事件」，警方將與主辦單位聯手建構高規格防護網，除轄區警民力外，另動員超過160名保全與駐衛警，統由警方針對防踩踏、人潮疏散進行專業訓練。

分局表示，活動會場並於制高點設置監控系統，全方位掌握現場動態，並派員攜帶手持金屬探測器巡邏，針對可疑行李、背包加強查察刀械與爆裂物，另為預防突發狀況，除規劃應變小組及時應處並預置快打部隊，可立即處置各類狀況，並由主辦單位增設大型照明器材，確保夜間活動無安全死角。

有關交通方式，分局說，「2026台中麗寶跨年演唱會」採自由入場，預期車潮將湧現。警方建議避開導航建議的「國1后里交流道」，改走以下替代道路：

進場路線可選擇「國道1號：由后里交流道下，遇壅塞可左轉眉山路，繞行甲后路、月眉東路進入園區」或「國道4號（最推薦）：經國4下神岡交流道，接后神路、月眉東路一段直達會場」；散場路線建議直接利用后神路接國道4號，再轉接國道1號或3號返家，避免在后里交流道口排隊。

警方呼籲民眾，跨年活動期間警方將加強麗寶樂園周邊道路稽查取締，請民眾將車輛停放於麗寶樂園專用停車場，現場將有警力、義交維持秩序，請遵從指揮以維持動線通暢，共同度過美好快樂的跨年之夜。