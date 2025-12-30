　
地方 地方焦點

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新　救災能量再升級

▲台南市消防局新購16輛消防車全數完成驗收並正式上線，全面提升第一線救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局新購16輛消防車全數完成驗收並正式上線，全面提升第一線救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化第一線救災量能，台南市政府消防局於2025年度新購置救助器材車1輛、水庫消防車7輛及水箱消防車8輛，共計16輛新式消防車輛，已全數完成驗收並正式投入服勤，此次採購依各分隊實際勤務需求量身規劃，從車輛規格、隨車配備到內部空間配置，皆由第一線消防人員全程參與設計，確保性能與操作動線貼近實戰需求。

▲台南市消防局新購16輛消防車全數完成驗收並正式上線，全面提升第一線救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，本案總經費達新台幣1億3710萬元，其中中央補助2600萬元，其餘由市府自籌。藉由此次採購，完成大台南地區由南至北共16個消防分隊老舊消防車輛汰換作業，有效補強初期滅火、穩定供水與專業救助等核心任務，讓第一線救災戰力全面升級。

▲台南市消防局新購16輛消防車全數完成驗收並正式上線，全面提升第一線救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

本次新購救助器材車，主要支援車禍救援、高處救助與複合型災害搶救，車內整合破壞、撐舉及吊掛等救助器材，採模組化配置與寬敞作業空間設計，讓器材取用更快速、操作更安全。

水庫消防車則具備大容量蓄水與高效供水能力，特別適用於偏遠地區或供水不穩環境，可持續支援前線滅火，扮演穩定水源後勤的關鍵角色；水箱消防車兼具快速出勤與即時供水優勢，能在市區火災初期即時投入搶救，有效爭取黃金滅火時間，防止災害擴大。

▲台南市消防局新購16輛消防車全數完成驗收並正式上線，全面提升第一線救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

在行車與操作安全方面，新式消防車底盤全面導入多項主、被動安全與行車控制系統，並增設行車視野輔助、盲區警示、高辨識反光標示與歐規警示燈，大幅提升緊急出勤的行車安全。同時依使用單位需求，升級配置幫浦穩壓裝置、電子水位顯示系統及電動油壓開門器等設備，即使在高強度、長時間救災環境下，仍能維持穩定運作與快速反應。

▲台南市消防局新購16輛消防車全數完成驗收並正式上線，全面提升第一線救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，守護市民生命與財產安全是市府責無旁貸的任務，未來將持續編列預算，並同步爭取中央專案補助及民間資源挹注，加速汰換使用年限超過15年的老舊消防車輛，逐步建構現代化、完善的救災裝備體系，朝「安全大台南」的施政願景穩健邁進。

▲台南市消防局新購16輛消防車全數完成驗收並正式上線，全面提升第一線救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，感謝市府與市議會長期對消防預算的支持，讓消防工作在車輛裝備、科技應用與人員安全上持續精進。消防同仁將善用新式消防車輛與裝備，秉持專業與使命，全力提升災害搶救與服務品質，守護市民安全。

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

