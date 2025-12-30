玉山國家公園歡慶40周年　推新書玉山水世界、阿里山山椒魚觀察札記

▲玉山國家公園管理處推出保育新作《阿里山山椒魚觀察札記》。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園邁入第40年，公園管理處日前特地發表海洋大學教授陳義雄編著的《玉山水世界－玉山國家公園水域生態手冊》， 以及玉管處職員多年參與山椒魚繁殖研究過程的觀察筆記及心得《阿里山山椒魚觀察札記》等兩本保育新作，彰顯其在維護高山生態多樣性上的重要貢獻。

玉管處於日前辦理「114年度鳶飛魚躍特展開幕暨新書發表會」，國家公園署長王成機表示，「鳶飛魚躍」象徵玉山從高空猛禽到溪谷水域的完整生態脈動，並透過兩本生態解說叢書發表，呈現玉山「由山頂到溪流、由水域到天空」的自然生命故事，也象徵玉山四十年來守護自然與人文的持續承諾。

王成機指出，《玉山水世界－玉山國家公園水域生態手冊》揭示臺灣最長的濁水溪、流域最廣的高屏溪及東部最長的秀姑巒溪三大水系源頭的棲地、生物與水域樣貌；另針對作為歷經數百萬年考驗之冰河孑遺生物的阿里山山椒魚，《阿里山山椒魚觀察札記》和相關研究成果突顯玉山國家公園作為其高山棲地避難所的關鍵地位，現場也邀請作者及山椒魚研究學者暨臺灣大學教授朱有田共同分享珍貴的研究過程，希望深化大眾對玉山自然生態的認識，並傳遞玉山國家公園多樣的保育新知。

玉管處也與台灣猛禽研究會合作，於該處水里遊客中心推出「空中霸主-熊鷹生態特展」，以深入淺出的展示內容呈現臺灣體型最為魁偉、卻面臨生存威脅的留棲性猛禽，亦為瀕危的保育類野生動物，希望提升民眾對其生存現況及保育工作的關注，強化對猛禽保育議題的社會支持。

本次活動也結合政治大學數位賦能與ESG永續創新產學聯盟、佳格食品集團及H2U永悅健康旗下品牌「健行筆記」，共同辦理「以愛灌溉致贈部落活動」，共同守護在地部落，東埔、南安及梅山布農部落的村里鄰長當日亦到場，見證企業履行社會責任，與在地部落共好、增進布農族人福祉並開創共榮。

玉管處長盧淑妃表示，本次活動展現多年科研成果，感謝所有國家公園的夥伴們的支持與努力，也衷心期許眾人能繼續秉持科學、專業與熱誠精神，全力守護這片壯麗的山林。