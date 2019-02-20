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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭生母棄養24年　美籍華裔女狂找媽：謝謝！這是件好事

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▲瓊斯親生母親見到棄養的女兒泣不成聲。（圖／翻攝自觀察者網訊）

▲瓊斯親生母親見到棄養的女兒泣不成聲。（圖／翻攝自觀察者網訊）

大陸中心／綜合報導

大陸一胎化政策出現重男輕女觀念，導致許多孩子一出生就被棄養。美籍華裔女孩喬伊•瓊斯日前透過視訊，終於見到與她失散24年的生母，表示很幸運能再見到親生父母，也很大器說「謝謝，這是一件好事」。

根據衢州電視公共頻道報導，去年7月該電視台就透過《尋親》節目幫助一位美籍衢州女孩奧特拉姆找到她的親生父母。就在今年1月29日，當年一同被送至美國領養得女孩瓊斯也和電視台聯繫，希望能藉此找到她的父母。

據了解，該節目播出後不到半個月，瓊斯在13日晚上找到親生父母，也得願以償和離散24年的媽媽視訊。面對棄養的生母，瓊斯不但沒有怪罪媽媽當初不要她，反而更是開心得和父親、母親、哥哥打招呼。

▼美籍華裔女孩喬伊•瓊斯日前和失散24年的媽媽視訊。（圖／翻攝自觀察者網訊）

▼美籍華裔女孩喬伊•瓊斯日前和失散24年的媽媽視訊。（圖／翻攝自觀察者網訊）

瓊斯的親生母親柴章仙卻因為見到女兒，想到當年她這麼小就棄養她，難過得頻頻落淚，更慚愧說「女兒，我對不起你啊。你才這麼大點，媽媽把你扔掉，媽媽真的對不起你啊！」沒想到孝順乖巧的瓊斯卻笑著回應「不，謝謝，我真的很謝謝你們，這事件好事。」

瓊斯當年是由福利院為她取名為「瞿後芳」，1995年7月20日被發現遺棄在衢縣後溪鎮政府附近，1996年7月被送入衢州市福利院，1997年5月再被領養至美國。

衢州電視公共頻道稱，瓊斯表示，能找到家人非常開心，她還告訴衢州親人自己已經結婚了，一家人過得很幸福，不久後也會飛回大陸與家人相聚。

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關鍵字：棄養,重男輕女,領養,失聯

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