地方 地方焦點

少子化海嘯衝擊　台青赴日一關市創生見習提案找共同解方

▲台灣青年赴日創生見習成果豐碩，開啟台日創生合作新篇章。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲台灣青年赴日創生見習成果豐碩，開啟台日創生合作新篇章。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

縣府與教育部青年發展署合作辦理的「創生特派員」海外見習計畫，共錄取15位青年朋友於9月8日前往日本岩手縣一關市，進行為期2週的研習交流，期間針對廢校活化、品牌文化設計、跨國交流旅遊路線設計以及農業與食育教育進行洞察和提案，讓年輕人的創意為台日兩地的地方創生注入新意。

該計畫成果分享會於12月19日在南投縣政府辦理，一關市市長佐藤善仁、市議會議長勝浦伸行亦率團來訪共襄盛舉，副縣長王瑞德接待並感謝日方提供的熱情接待與協助，見習青年與隨隊輔導業師亦到場分享，希望延續此交流成果並開啟下一階段合作。

▲青年赴日創生見習成果豐碩，開啟台日創生合作新篇章。（圖／南投縣政府提供）

▲青年赴日創生見習成果豐碩，開啟台日創生合作新篇章。（圖／南投縣政府提供）

南投縣青年發展所表示，縣府與教育部青年發展署合作推動「青年百億海外圓夢基金計畫」（海外翱翔組），共同辦理「創生特派員」海外見習計畫，今（114）年共錄取來自南投及全國各地 15 名、年齡介於18至30歲的青年，由縣府結合日本松村諮詢公司（Matsumura Consulting Inc.）及該縣產學專家共同指導，於出國前先透過工作坊學習設計思考、專案管理、在地發展策略等核心能力，自9月8日起至9月21日組團前往一關市，進行深度蹲點研習與文化交流，經實地田野調查、訪談與現場觀察，並於短時間內整合所學，提出具體可行的地方創生行動方案。

▲青年赴日創生見習成果豐碩，開啟台日創生合作新篇章。（圖／南投縣政府提供）

學員當天分成4組，分別報告廢校活化—探索校舍再利用與空間創生模式、品牌文化設計—以地方特色轉化為明信片的文化敘事及品牌策略、跨國交流旅遊路線設計—規劃臺日青年互訪與地方體驗交流方案，以及農業與食育教育—推動農業體驗、與百年小學結合的飲食教育與永續生活實踐等研習成果。

佐藤善仁指出，少子化帶來的廢校、農村人口老化、城鄉落差等問題，是台日兩國都要面對的重要課題，台灣年輕人此行為該市帶來創新觀點，讓當地感受到他們對地方創生的熱情與行動力，也讓更多人能認識自己的家鄉，深獲一關市政府、地方產業與社區居民肯定，將是推動台日青年合作與深化地方創生往來的重要契機。

王瑞德致詞時表示，此次海外見習計畫不僅讓青年直接學習日本地方創生的寶貴經驗，擴展人生體驗與充實見識、啟發對家鄉的創新發想，未來可望轉化為具體行動，共同打造更具競爭力的地方環境，也期待藉此深化台日交流，讓南投在國際舞台上持續綻放光彩。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

