高雄星級飯店跨年派對攻略！林凡、林芯儀獻唱　高空倒數抽機票

▲義大世界跨年煙火年年吸引數萬人到場觀賞。（圖／義大世界提供）



記者許宥孺／高雄報導

跨年倒數計時，高雄各大星級飯店紛紛推出重磅跨年派對，搭配璀璨煙火與頂級海味美食，不僅比拚餐飲深度，更在視覺與感官體驗上展現創意。高雄萬豪酒店今年邀請到林凡、林芯儀實力唱將開唱，並祭出20萬豪華抽獎；承億酒店則打造全台最高DISCO舞廳，於倒數最後一刻施放冷煙火；英迪格酒店今年推出「瞌睡蟲」慵懶主題趴，營造慢節奏跨年獨特氛圍。《ETtoday新聞雲》整理高雄8家飯店跨年派對，趕快揪朋友狂歡跨年吧！

■義大皇家酒店：近距離直擊999秒流墨幻彩煙火

義大世界每年施放長達999秒超大型煙火，為南臺灣最具代表性跨年活動，今年煙火設計大膽創新，嶄新呈現的「流墨幻彩煙火」，在夜空中揮灑出一幅流動的畫卷。義大皇家推出「義起跨年 星光宵夜」宵夜特區，於晚間10點起在酒店大廳外車道區提供，主打頂級食材料理。

▲義大天悅飯店可近距離觀賞煙火。（圖／業者提供）



■義大天悅飯店：龍蝦雙饗大飽口福

在倒數跨年前，必須先填飽肚子。天悅飯店館內百匯自助餐廳自傍晚5點至9點30分推出多國特色美食，加碼贈送每人半隻廣露蒸龍蝦；晚間10點30分至凌晨1點，1樓戶外廣場特別提供浪漫星空自助宵夜。

9樓空中花園推出自助區吃到飽，每位賓客再提供乙份鳳翼干貝海鮮盅和半隻廣露蒸龍蝦，還有啤酒、紅酒與果汁飲料無限暢飲。偏好室內用餐也可選擇「天悅咖啡廳」，傍晚5點30分開始至凌晨1點，提供自助式異國精緻小點吧吃到飽，還有各式酒類、果汁茶飲無限暢飲。

▲然一酒店雲垂樓提供酒水暢飲，在大片落地窗見證2026第一刻。（資料圖／業者提供）



■然一酒店：高空夜宴俯瞰港景見證2026第一秒

然一酒店今年改名加入萬豪國際集團，跨年之夜28 樓「雲垂樓」將舉辦倒數派對，讓旅人在夜色之上從容倒數。現場提供酒精無限暢飲與精緻自助小食，並邀請專業樂團現場演奏，將氛圍推向最高潮。透過大片落地窗，能見證港景在新年第一刻的閃耀。

▲高雄萬豪酒店跨年邀林凡、林芯儀開唱迎新年。（圖／業者提供）



■高雄萬豪酒店：療癒天后、億萬歌姬熱唱迎新年、抽20萬豪禮

高雄萬豪酒店今年邀請到「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀，將獻唱電視劇《犀利人妻》與電影《等一個人咖啡》多首經典金曲陪伴賓客倒數。餐飲方面提供8大主題餐檯的豪華 Buffet，從沙拉、冷前菜到炸物、義大利麵、水果甜品一應俱全。

活動將抽出現值近 20 萬元豪華獎品，包括台中桃園大溪威斯汀、李方艾美酒店及台北萬豪酒店的住宿券，以及高雄萬豪館內各餐廳餐飲禮券與Swisspa專業護理療程。

▲承億酒店打造全台最高復古迪斯可舞廳。（資料圖／業者提供）



■承億酒店：復古迪斯可之夜 高空直擊夢時代煙火

承億酒店打造「全台最高 Disco 舞廳」，活動主打「煙火第一排」絕佳視角，邀請民眾在31日晚間8點至隔日凌晨1點換上70年代復古裝扮，於27 樓 BAR KAO 泰式餐酒館直擊夢時代跨年火樹銀花，現場提供調酒暢飲、主廚點心與 DJ 電音狂歡，踏入2026年那一刻，餐酒館戶外區也將同步施放冷煙火。

▲高雄英迪格酒店「瞌睡蟲派對」抽曼谷機票。（圖／業者提供）



■高雄英迪格酒店：「瞌睡蟲派對」 抽曼谷機票

追求放鬆感的民眾絕不能錯過！中央公園英迪格酒店頂樓酒吧 Pier No.1 推出「Too zZZ to Party瞌睡蟲派對」，主打 Z 世代最愛的慵懶風。晚間7點至9點推出派對自助餐，有醬烤豬肋排、巴斯克燉雞等人氣料理，活動自晚間9點正式開始，現場不僅有 DJ 播放 Lo-fi 與 Chill 電音，更提供 Free Flow 酒水無限暢飲，當晚將抽出 AirAsia 高雄—曼谷來回機票2張。

▲高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳於跨年夜推出暢飲派對。（圖／業者提供）



■高雄洲際酒店：香檳舉杯在電音節奏下迎接2026

高雄洲際酒店策劃「一站式」全感官體驗，晚間6點至9點於酒店一樓 SEEDS 大地義式餐廳推出義式香檳跨年自助晚宴，吃得到牛肝菌松露焗烤龍蝦、爐烤Prime美國沙朗牛排，並提供香檳、葡萄酒無限暢飲。

餐後可移步5樓 WA-RA 日式餐廳跨年限定派對，晚間10點30分至凌晨12點30分提供無限暢飲，透過光雕藝術與 DJ 節奏，打造時尚慵懶的倒數時刻。

▲H2O水京棧國際酒店：頂樓池畔「紅磨坊」派對。（圖／業者提供）



■H2O水京棧國際酒店：頂樓池畔「紅磨坊」派對

H2O Hotel 頂樓 Pool Bar 推出「紅磨坊跨年夜」，打造奢華與歡樂跨年舞台。派對提供紅、白酒、特調雞尾酒無限暢飲，搭配西班牙海鮮燉飯與煙燻鮭魚盤等澎湃美食，現場還有Live Band 演出帶動氣氛，飯店也準備了 H2O 住宿券作為抽獎驚喜，讓賓客在水波粼粼與夜景交織中，迎向璀璨 2026。