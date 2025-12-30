　
高雄星級飯店跨年派對攻略！林凡、林芯儀獻唱　高空倒數抽機票

▲義大世界跨年煙火年年吸引數萬人到場觀賞。（圖／義大世界提供）

▲義大世界跨年煙火年年吸引數萬人到場觀賞。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

跨年倒數計時，高雄各大星級飯店紛紛推出重磅跨年派對，搭配璀璨煙火與頂級海味美食，不僅比拚餐飲深度，更在視覺與感官體驗上展現創意。高雄萬豪酒店今年邀請到林凡、林芯儀實力唱將開唱，並祭出20萬豪華抽獎；承億酒店則打造全台最高DISCO舞廳，於倒數最後一刻施放冷煙火；英迪格酒店今年推出「瞌睡蟲」慵懶主題趴，營造慢節奏跨年獨特氛圍。《ETtoday新聞雲》整理高雄8家飯店跨年派對，趕快揪朋友狂歡跨年吧！

■義大皇家酒店：近距離直擊999秒流墨幻彩煙火

義大世界每年施放長達999秒超大型煙火，為南臺灣最具代表性跨年活動，今年煙火設計大膽創新，嶄新呈現的「流墨幻彩煙火」，在夜空中揮灑出一幅流動的畫卷。義大皇家推出「義起跨年 星光宵夜」宵夜特區，於晚間10點起在酒店大廳外車道區提供，主打頂級食材料理。

▲義大天悅飯店星空自助宵夜。（圖／業者提供）

▲義大天悅飯店可近距離觀賞煙火。（圖／業者提供）

■義大天悅飯店：龍蝦雙饗大飽口福

在倒數跨年前，必須先填飽肚子。天悅飯店館內百匯自助餐廳自傍晚5點至9點30分推出多國特色美食，加碼贈送每人半隻廣露蒸龍蝦；晚間10點30分至凌晨1點，1樓戶外廣場特別提供浪漫星空自助宵夜。

9樓空中花園推出自助區吃到飽，每位賓客再提供乙份鳳翼干貝海鮮盅和半隻廣露蒸龍蝦，還有啤酒、紅酒與果汁飲料無限暢飲。偏好室內用餐也可選擇「天悅咖啡廳」，傍晚5點30分開始至凌晨1點，提供自助式異國精緻小點吧吃到飽，還有各式酒類、果汁茶飲無限暢飲。

▲雲垂樓享受福客流行樂團演出、酒水暢飲及倒數活動。（圖／晶英國際行館提供）

▲然一酒店雲垂樓提供酒水暢飲，在大片落地窗見證2026第一刻。（資料圖／業者提供）

■然一酒店：高空夜宴俯瞰港景見證2026第一秒

然一酒店今年改名加入萬豪國際集團，跨年之夜28 樓「雲垂樓」將舉辦倒數派對，讓旅人在夜色之上從容倒數。現場提供酒精無限暢飲與精緻自助小食，並邀請專業樂團現場演奏，將氛圍推向最高潮。透過大片落地窗，能見證港景在新年第一刻的閃耀。

▲高雄萬豪酒店跨年邀林凡、林芯儀開唱迎新年。（圖／業者提供）

▲高雄萬豪酒店跨年邀林凡、林芯儀開唱迎新年。（圖／業者提供）

■高雄萬豪酒店：療癒天后、億萬歌姬熱唱迎新年、抽20萬豪禮

高雄萬豪酒店今年邀請到「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀，將獻唱電視劇《犀利人妻》與電影《等一個人咖啡》多首經典金曲陪伴賓客倒數。餐飲方面提供8大主題餐檯的豪華 Buffet，從沙拉、冷前菜到炸物、義大利麵、水果甜品一應俱全。

活動將抽出現值近 20 萬元豪華獎品，包括台中桃園大溪威斯汀、李方艾美酒店及台北萬豪酒店的住宿券，以及高雄萬豪館內各餐廳餐飲禮券與Swisspa專業護理療程。

▲承億酒店打造全台最高復古迪斯可舞廳。（資料圖／業者提供）

▲承億酒店打造全台最高復古迪斯可舞廳。（資料圖／業者提供）

■承億酒店：復古迪斯可之夜　高空直擊夢時代煙火

承億酒店打造「全台最高 Disco 舞廳」，活動主打「煙火第一排」絕佳視角，邀請民眾在31日晚間8點至隔日凌晨1點換上70年代復古裝扮，於27 樓 BAR KAO 泰式餐酒館直擊夢時代跨年火樹銀花，現場提供調酒暢飲、主廚點心與 DJ 電音狂歡，踏入2026年那一刻，餐酒館戶外區也將同步施放冷煙火。

▲高雄英迪格酒店「瞌睡蟲派對」抽曼谷機票。（圖／業者提供）

▲高雄英迪格酒店「瞌睡蟲派對」抽曼谷機票。（圖／業者提供）

■高雄英迪格酒店：「瞌睡蟲派對」 抽曼谷機票

追求放鬆感的民眾絕不能錯過！中央公園英迪格酒店頂樓酒吧 Pier No.1 推出「Too zZZ to Party瞌睡蟲派對」，主打 Z 世代最愛的慵懶風。晚間7點至9點推出派對自助餐，有醬烤豬肋排、巴斯克燉雞等人氣料理，活動自晚間9點正式開始，現場不僅有 DJ 播放 Lo-fi 與 Chill 電音，更提供 Free Flow 酒水無限暢飲，當晚將抽出 AirAsia 高雄—曼谷來回機票2張。

▲高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳於跨年夜推出暢飲派對。（圖／業者提供）

▲高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳於跨年夜推出暢飲派對。（圖／業者提供）

■高雄洲際酒店：香檳舉杯在電音節奏下迎接2026

高雄洲際酒店策劃「一站式」全感官體驗，晚間6點至9點於酒店一樓 SEEDS 大地義式餐廳推出義式香檳跨年自助晚宴，吃得到牛肝菌松露焗烤龍蝦、爐烤Prime美國沙朗牛排，並提供香檳、葡萄酒無限暢飲。

餐後可移步5樓 WA-RA 日式餐廳跨年限定派對，晚間10點30分至凌晨12點30分提供無限暢飲，透過光雕藝術與 DJ 節奏，打造時尚慵懶的倒數時刻。

▲H2O水京棧國際酒店：頂樓池畔「紅磨坊」派對。（圖／業者提供）

▲H2O水京棧國際酒店：頂樓池畔「紅磨坊」派對。（圖／業者提供）

■H2O水京棧國際酒店：頂樓池畔「紅磨坊」派對

H2O Hotel 頂樓 Pool Bar 推出「紅磨坊跨年夜」，打造奢華與歡樂跨年舞台。派對提供紅、白酒、特調雞尾酒無限暢飲，搭配西班牙海鮮燉飯與煙燻鮭魚盤等澎湃美食，現場還有Live Band 演出帶動氣氛，飯店也準備了 H2O 住宿券作為抽獎驚喜，讓賓客在水波粼粼與夜景交織中，迎向璀璨 2026。

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

貓空「天空綠洲觀景平台」全新亮相

貓空「天空綠洲觀景平台」全新亮相

怕跨年人擠人的民眾注意了！貓空站頂端，12月新設置「Sky Green天空綠洲」觀景平台，站上平台可俯瞰台北夜色、遠望101煙火，而貓空車站迎賓牆「貓空之戀—LOVE鋼纜藝術」也全新亮相，拉開距離、從不同高度，感受山林與都市交會的跨年風景。

功夫茶買1送1、可不可2杯88元起　手搖飲跨年優惠一次看

功夫茶買1送1、可不可2杯88元起　手搖飲跨年優惠一次看

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

北部跨年「冷到想飆罵」　粉專：12月欠的冬天吐還給大家

北部跨年「冷到想飆罵」　粉專：12月欠的冬天吐還給大家

南橫公路灑水車翻落邊坡　影片曝光

南橫公路灑水車翻落邊坡　影片曝光

高雄跨年派對然一酒店高雄萬豪酒店林凡林芯儀義大皇家酒店天悅飯店承億酒店高雄英迪格酒店高雄洲際酒店H2O水京棧國際酒店

