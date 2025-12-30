鄉民安置先人一位難求　中寮鄉自籌1.5億興建第10公墓懷恩堂揭牌

▲中寮鄉第10公墓「懷恩堂」揭牌。（圖／南投縣政府提供，下同）



記者高堂堯／南投報導

中寮鄉公所為解決鄉內塔位不足困境、提供鄉親更優質的治喪環境，自籌約1億5000萬元經費興建第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」，並於日前揭牌啟用；南投縣長許淑華表示，縣府同時加速積極改善殯葬設施，也鼓勵民眾將土葬先人遷入納骨塔，而釋出的公墓土地未來可轉型為親子公園或產業園區，達成土地活化與永續發展的雙贏目標。

懷恩堂揭牌典禮暨啟用前祈安法會於22日舉行，由中寮鄉長廖宜賢主持，現場依循傳統科儀，安排法鼓喧天、請神安座及蒙山施食等儀式，並邀請高僧誦經祈福，旨在祈求新塔啟用順遂、塔位永安，讓先人得以安息，亦撫慰家屬心靈；許淑華特別出席見證，縣議員唐曉棻、蔡銘軒，南投市長張嘉哲、立委馬文君服務處秘書李雅雯及中寮鄉代會主席蔡昭智等地方人士參加，縣議員莊士傑、林友友也派代表到場。

廖宜賢表示，該鄉第10公墓第一納骨塔啟用迄今已逾20年，鄉民面臨「一位難求」的窘境，鄉公所在財源有限之下，仍積極籌措經費，自籌多達約1億5000萬元投入第二納骨塔興建工程，以解決塔位飽和問題；另為扭轉民眾對傳統公墓忌避的刻板印象，「懷恩堂」的設計以「人本關懷、環境共融、永續使用」為核心理念，外觀簡潔莊嚴且現代化，內部採光通風良好、動線規劃順暢，園區更特別強化綠化環境，營造出平靜、潔淨的氛圍，不僅是安置先人的場所，更是家屬能安心託付、平靜追思的空間。

許淑華說，懷恩堂的啟建是她在擔任立法委員期間就參與推動，如今以縣長身分見證落成，她高度肯定中寮鄉公所團隊在自有財源艱困下，仍能完成如此重大的公共建設，也將為該鄉帶來穩定的財政挹注，也強調縣府也會積極改善殯葬設施與土地活化，包括預計明年底完工的新縣立殯儀館，回應民眾治喪觀念的改變。