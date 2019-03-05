北市車輛轉彎2018年釀515人傷6人亡　左右轉肇事率差5倍



▲在2018年北市的轉彎車造成515人受傷，警方指出左轉車的肇事率是右轉的5倍。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



記者柳名耕／台北報導

日前在台北市1天就有2起車輛左轉造成行人死亡的事故，北市交通大隊統計在2018年行人遭轉彎車輛碰撞的案件就有6人死亡、515人受傷，其中左轉的肇事率又是右轉的5倍，原因大多都是A柱阻擋視線。

北市交大指出，車輛在左右轉時，駕駛都很有可能被A、B柱阻擋，光是在2018年間，遭到轉彎車碰撞死亡的人數就有6人、受傷的則有515人，其中65歲以上的高齡傷亡者又佔了其中的66.6%，除此之外，左轉車的肇事率還是右轉的5倍。

警方強調，左轉時A柱遮擋視線的範圍比右轉大，許多人在轉彎前未減速入彎就容易肇事，而依據道路交通管理處罰條例，車輛行經行人穿越道未暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200至3600元罰鍰，如係「轉彎車」，除禁止行人穿越路段外，不論有無劃設行人穿越道，未暫停讓行人先行通過者，除上述罰鍰外，並加重計違規點數1點，北市警將持續列入執法重點。

同時呼籲，行人穿越道路為了自身安全，千萬不可大意，務必心持「他沒看到我」之觀念，應確實轉頭查看是否有準備轉彎車輛，特別要小心左轉彎車，謹慎快速通過。