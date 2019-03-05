小燈泡命案更審　兇手狂言：我是溥儀！她是閻羅王！

▲小燈泡案兇手王景玉，這次竟說：我是溥儀！她是閻羅王！。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王景玉，一二審均遭判無期徒刑。案經撤銷發回，高等法院5日更一審再度開庭。王景玉在庭上又發狂言：「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎我才下手殺她。」

本案發生於2016年3月28日上午11點，有精神疾病、毒品前科的王男（36歲），先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

小燈泡命案引發社會高度關注，一二審法院審理後，均因王男具有精神疾病，判處無期徒刑。案經最高法院撤銷後，發回高院更一審。

高院5日更一審再度開庭審理，王男先前在偵查期間宣稱，自己是遠古堯舜中的「堯帝」，「皇帝通常砍庶民的頭，因此我要砍庶民的頭；當殺人後就會有四川嬪妃來找我，完成傳宗接代事，所以必須要殺人。」但這次他在庭上，改口說：「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎我才下手殺她。」

律師順勢說王男精神有狀況，要求重新鑑定。後續庭訊則針對鑑定問題，檢辯雙方發表意見，高院最後諭知候核辦。王男還押看守所時，記者詢問他：「到底是堯舜？還是溥儀？為何覺得小燈泡是閻羅王？王男均未回答。

而先前小燈泡母親王婉諭曾經在臉書上批評法院，沒有傳喚被害人到庭，讓被害人不知道庭訊進度，「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」這次法院依法傳喚，但她依然沒有到庭。

