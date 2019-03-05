韓國瑜月底訪陸　張小月：若有需要「海基會願協助」

▲海基會董事長張小月。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

高雄市長韓國瑜預計3月底訪陸，海基會董事長張小月5日出席新春記者餐敘時表示，只要是在公平、對等、尊嚴，且依照「兩岸人民關係條例」的情況下，地方政府赴大陸交流，海基會都非常贊成與支持，尤其是有利於台灣的經濟，若有需要，海基會也能提供協助。

張小月指出，海基會對兩岸民間的交流一向都很鼓勵，包括經濟、文化等各方面，也歡迎更多大陸觀光客到台灣來，「我們也期盼能開啟兩岸政府新的交流，包括海基會、海協會的交流。」

▼韓國瑜從星馬回來後，又宣布將於三月底訪陸。（圖／記者洪正達攝）

不過，張小月也強調，希望大陸要務實面對中華民國存在的事實，「只要是在公平、對等、尊嚴的情況下，地方政府的赴陸交流，海基會都非常贊成，對台灣的經濟，兩岸的穩定有利的，都是支持的，韓國瑜市長若有需要，海基會也能提供協助。」

對於台商回台投資稅率相關修法草案，張小月表示，依據目前的草案，是第一年扣8%、第二年扣10%，政府相關部門還在研議，若台商投資的產業對台灣的經濟發展有幫助，立法委員、海基會，大家都會努力，希望能爭取到更好的稅率，鼓勵更多台商回台。

張小月致詞時還說，海基會的同仁過去一年來非常努力認真，最明顯的就是2月的台商春節聯誼活動，出席的台商人數是近年最多、最盛大的。此外，在陸配業務方面也非常重視，蔡英文總統也在農曆春節與陸配朋友一起包餃子，真正展現陸配就是新住民，希望他們能在台灣安居落戶，子女也能順利成長。

▼海基會舉辦新春記者餐敘。