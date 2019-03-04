女長相神似舊愛　狂男猛烈追求不成竟恐嚇：讓妳回不了家！

▲李男追女遭拒，竟多次出言恐嚇。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pixabay）

地方中心／基隆報導

一名有輕微自閉的李姓男子2010年追求一名黃姓女子遭拒後，心生不滿到對方家縱火，又持鋸子強迫對方與其共餐，最後因對黃女猥褻而被判刑5年。不料李男出獄後，見到另一名李姓女子神似舊愛，又對其展開猛烈追求，但仍遭到拒絕。李男事後竟出言恐嚇對方，稱要讓她「回不了家」等，李女因此心生畏懼，報警處理。法院審理後，依恐嚇危害安全罪判刑有期徒刑3個月。

判決書指出，李男個性較為自閉、固執，2010年間因追求黃女未果，竟縱火即持鋸子強迫對方共餐，最後又猥褻對方，遭判刑5年。李男出獄後，偶然在2018年間遇見李女，因李女長相神似舊愛，便展開猛烈追求，但仍遭到拒絕。

李男被拒絕後，仍然不肯放棄，對李女糾纏不休，對方最後因不堪長期騷擾便報警處理。不料，李男在獲悉對方報警後，竟惱羞成怒，跑到對方任職的藥局內恐嚇對方，稱「我知道妳的機車車號，我要把妳機車輪胎戳破，讓妳回不了家...」等，讓對方擔心自己人身安全出問題，嚇得再度向警方請求協助。

法院審理後認為，李男有輕微自閉傾向，面對愛慕之人難忍衝動，情不自禁，才做出讓人困擾之事，考量他事後坦承不諱，且與對方以20萬達成和解，因此將他依恐嚇危害安全罪判刑有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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