小燈泡命案發回更審　王景玉：每個月都寫信回家

▲小燈泡案命案兇手王景玉，坦承每個月都寫信回家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王景玉，一二審均遭判無期徒刑。案件經最高法院上週四撤銷發回，由高等法院進行更一審。高院更審法官24日下午隨即召開接押庭，王景玉對羈押沒有意見，但對是否禁止通信接見，他說「沒有必要，我每個月都寄信回家欸！」法官諭知繼續羈押，但不禁見。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的35歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

小燈泡命案引發社會高度關注，一審士林地院將他判除無期徒刑，上訴二審後，高院認為王男因長期罹患思覺失調症，有幻聽、幻想等，脫離現實的病狀。「王男犯案時，是思覺失調症的犯人、俘虜，並非意志完全自由的人。」再加上兩公約法的關係，故不判處他死刑，仍處無期徒刑。

案經上訴第三審，最高法院20日撤銷二審無期徒刑的判決，發回高院更一審。由於羈押期即將屆滿，更審合議庭法官於24日下午召開接押庭，法官詢問王男對羈押有無意見，王男答沒有。法官接著詢問對禁止接見、通信、授受物品有沒有意見，讓一直無禁見的王感到錯愕，回答「沒有必要，我每個月都寄信回家欸！」。另外律師也表示，王男單獨犯案，並無與共犯串供之虞，也已經接受一至三審的審判，相關事實調查部分應滿足，無禁見必要。

法官最後諭知，因王男涉犯殺害兒童重罪、犯罪嫌疑重大，並有相當理由足認有逃亡之虞，難以用其他手段替代羈押，因此裁定續押3個月，但未禁止通信接見。庭末王男還押看守所。

