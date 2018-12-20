快訊／小燈泡爸媽「主張判死」有望了！王景玉無期判決撤銷更審

記者吳銘峯／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王姓男子，二審雖認定他犯下「成年人故意殺害兒童罪」，但仍維持一審見解，將他判處無期徒刑。全案上訴第三審，最高法院20日撤銷二審判決，發回高等法院更一審。

▲殺害小燈泡的兇手王姓男子，二審無期徒刑判決遭撤銷發回。（圖／記者吳銘峯攝）

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的35歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

小燈泡命案引發社會高度關注，一審士林地院審理後，去年5月12日宣判，經過鑑定，士院認定王男罹患思覺失調症，依照兩公約法的規定，並未對王男判處死刑，僅處無期徒刑。

案經上訴，高等法院二審審理時，小燈泡父母劉大經、王婉諭經高院多次傳喚後，終於在5月初首度到高院出庭，參與審判程序。而全案於6月初辯論終結，雖然王男當庭向小燈泡父母道歉，但劉大經陳述時，拒絕王男的道歉，甚少發言的劉大經還在法庭上，哽咽陳述失去女兒的痛苦心情，請求高院將王男判處死刑。

二審理由中指出，因王男長期罹患思覺失調症，有幻聽、幻想等，脫離現實的病狀。「王男犯案時，是思覺失調症的犯人、俘虜，並非意志完全自由的人。」再加上兩公約法的關係，因此高院才不判處他死刑。

案經上訴，最高法院20日撤銷二審判決，發回更審。最高法院撤銷理由中指出，二審的鑑定報告均認定王男犯案時行為能力並無顯著降低，但二審判決卻認定王男因慢性思覺失調症而失去辨識能力，最後減刑，判決理由不足、矛盾，最高法院認為有必要重新調查。至於二審諭知服刑期滿後監護5年，但漏未考量若「無期徒刑刑滿假釋後出獄」，是否應施以監護；另外第二審判決對檢方上訴理由並未完整論述，因此最高法院撤銷二審無期徒刑判決，發回更審。