望高寮燒炭火燒車…看夜景勇者救出　美艷人妻209字找恩人：想親口道謝

▲民眾發現火燒車，先將高女拉出車外後再撥打119求援。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名30歲、外型美艷的高姓人妻和丈夫吵架後，竟開車到南屯區望高寮旁樹林旁燒炭，所幸被看夜景的民眾救回一命。如今時隔10天，高女發出209字的文章表示，「我是隔天清醒後才知道車子全燒光了！我是怎麼被人救出的完全不知道…我真心想找尋這些當時救我的那些路人，親口跟他們道謝。」

第四警分局春社所表示，2月20日凌晨0時左右接獲民眾報案，望高寮樹林內有車輛起火燃燒，警消人員先灑水將已幾近完全燃燒的小客車火勢撲滅；而燒炭女子及時被路過民眾從車內拉出，送醫後僅受嗆傷，並無生命危險。

警方調查，意圖在車內燒炭的高女事發前一天與丈夫發生口角後，獨自開車到望高寮公園，先在車內飲酒後再點燃炭火尋短；而炭火引出陣陣白煙被附近看夜景的民眾看見，先將高女拉出車外後再撥打119求援，雖高女人並無大礙，但車輛已完全燒毀。

▼高女貼出自己的診斷證明書。（圖／翻攝爆料公社）

「再此我想先行對不起，我做了對社會最不好的示範！」而高女今凌晨0時在「爆料公社」臉書社團發文說，她是在望高寮車內燒炭不慎引發火燒車的本人，目前已出院休養，「我是隔天清醒後才知道車子全燒光了！我是怎麼被人救出的完全不知道⋯或者有看到事情經過的路人可以告訴我。」

「我真心想找尋這些當時救我的那些路人，親口跟他們道謝！」高女表示，「因為我的一時不理智跟衝動，做了這麼大的錯事，也動用一堆社會資源！希望能藉由這個平台幫我找尋，如果不方便也沒關係⋯我只是想跟親口說聲道謝⋯」她指出，有詢問警方，但警方不提供資料給她。

對此，許多網友留言打氣，「加油，沒什麼事情過不去的，過不去只有自己」、「大難不死必有後福，生命只有一次，要好好珍惜，不要再做傻事了」、「老天給你一副漂亮的臉蛋，就要好好珍惜，沒有什麼說不過去的」。

▼高女發文找救命恩人。（圖／翻攝爆料公社）

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