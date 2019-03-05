蔡英文提安保對話日本不考慮　外交部：任何互動細節不便說明

▲總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前接受日本《產經新聞》專訪時，呼籲日本與台灣進行安保對話，不過大陸《環球時報》報導，日本外務省相關人士指出，日本政府「不考慮」。對此，外交部5日上午表示，外交慣例跟彼此尊重，任何外交具體作為跟互動細節不便對外說明，總統的發言用意，在於台灣作為區域內負責任的成員，積極參與、鼓勵區域內各國合作，有助區域和平穩定發展，願意跟區域內者合作。

根據蔡英文日前接受日本《產經新聞》的專訪，首次提出呼籲與日方直接對話，認為目前台日之間並沒有外交關係，安保對話僅止於民間、學術層級，對於同樣位於東亞的台灣跟日本而言，都面臨相同的中國大陸威脅，因此提高安保對話層級非常重要。

此一議題馬上引起中國大陸方面的關注，大陸官媒《環球時報》在4日的報導，詢問日本外務省國際報導科，得到回應是，日本政府不可慮與台灣就安保問題進行對話。

▼外交部發言人李憲章。（圖／記者陶本和攝）



對此，在第一時間總統府、外交部都不予回應。外交部於5日上午召開例行記者會時，公眾會執行長李憲章表示，蔡英文在28日接受產經新聞專訪，提到呼籲日本，台日間展開安保對話，發言的用意在於，呼籲世界各國關注，在兩岸、印太區域的改變，在安全領域加強對話跟合作。

李憲章強調，台灣作為區域內負責任的一員，積極參與、鼓勵目前區域內各國合作，有助區域內的和平與穩定發展，也表達願意跟區域內者合作。

對於日方回應的掌握上，外界認為，外交部長吳釗燮本來好像有信心，但日方後來態度好像轉為冷漠？李憲章表示，部長作為外交部的大家長，對於相關重要議題進展，特別是大國重要議題資訊掌握都非常確實跟即時，部長有信心，是對外交工作的期許，跟外交人員的希望，「如果對自己外交團隊沒有信心，怎麼面對外在的嚴峻挑戰。」

至於日方的回應，外交部掌握的相關訊息？李憲章表示，外交慣例跟彼此尊重，任何外交具體作為跟互動，相關細節不便對外說明，針對有關確保台灣區域安全，除了國防部的職權，外交部也扮演跟各國溝通的重要角色，工作一直在進行，跟日方持續溝通。

李憲章表示，澳洲、美國、歐盟、英國等，近來都有針對中國區域內的作為表態，採取積極行動關心區域和平發展，這是非常正面的訊息，這樣的目標會持續下去，擴大能量讓世界各國可以更重視區域安全穩定。

▼總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪。（圖／總統府提供）

