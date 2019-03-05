韓國瑜月底訪港澳　陸委會：經充分溝通非常放心

▲韓國瑜 。（圖／記者賴軍欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜預計將在22日至28日訪港澳，他4日受訪時喊話中央，這趟行程為的是城市間的經濟文化交流，「請陸委會放心」。陸委會主委陳明通5日在立法院受訪時回應，已經與高雄市副市長葉匡時充分溝通，因此對韓國瑜港澳行非常放心，也預祝順利成功。

韓國瑜上任後成立「高雄市府兩岸工作小組」，4日首次召開會議，韓國瑜在會中宣布22日至28日將造訪香港、澳門、深圳、廈門，針對中央對他的兩岸政策主張有所質疑，韓國瑜也特別強調，這趟港澳行的目地為的是城市間的經濟文化交流，「請陸委會放心。」

陳明通受訪時表示，韓國瑜月底港澳行之前已經有一個踩線團先到對岸，因為時間很緊急，所以陸委會方面配合快速地通過許可，「葉副市長回來後跟我們通過電話，他跟我講規畫這個行程，我跟葉副市長通過電話完全了解，非常謝謝韓市長、高雄市府，這次充分展現中央地方戰略協同，昨天他請我們放心，經過充分溝通我們非常放心，預祝他這趟出去推銷台灣產品能順利成功。」

媒體提問，陸委會是否會派人跟行程，陳明通說明，因為會經過香港澳門，所以已經請駐港澳單位做好接待工作，韓國瑜將透過小三通回台，也會請駐金門單位協助接待，讓他們順順利利回到家。

針對對岸還是要求要以九二共識溝通，陳明通說，「老共都是這個調門，過去已經講了，真的不想再講這個議題，已經是假議題了。」