美股退漲市場了結賣壓湧現　台股開盤跌逾40點回測10,300大關



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股今年以來上揚千點，又面臨上檔年線壓力，獲利了結賣壓大，且美股昨日漲勢稍有鈍化，加上市場6日加拿大將舉行孟晚舟的引渡聽證會，增添市場雜音，今（5）日台股集中市場加權指數開盤下跌26.63點，以10,323.25點開出。在八大類股早盤一片慘綠頹勢下，跌幅擴大逾40點，一度回測10,300大關，目前最低來到10,302.25點。

外媒傳出蘋果最快明年推出可折疊手機，一旦蘋果推出折疊 iPhone，市場預期有助刺激果粉買氣，扭轉 iPhone 銷售低迷狀況。法人認為，折疊iPhone應該仍由鴻海、和碩操刀，大立光、可成分別供應鏡頭、機殼，而最受矚目的關鍵軸承，有望由與蘋果在Mac系列合作多年的新日興拿下。

投資人期望更多貿易細節和獲利了結賣壓湧現，且美國建築支出報告疲弱，造成昨日美股走低。道瓊工業指數收低206.67點或0.79%，報25819.65點。標普500指數下跌10.88點或0.39%，報2792.81點。那斯達克指數收低17.79點或0.23%，報7577.57點。費城半導體指數收漲0.12 點或 0.01%，報1363.25點。

法人表示，考量美中貿易談判順利進行，雙邊休兵如期延長，市場樂觀期待三月底將在美國佛州海湖莊園舉行的川習會，將結束中美貿易戰，指數整理後仍具向上挑戰年線實力，操作上建議逢低佈局汽車零組件、紡織、5G題材股，以及高殖利率概念股等。