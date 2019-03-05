華聞快遞／兩市尾盤拉升：創指放量漲3.51%　科技股掀漲停潮

▲創指放量漲3.51%，科技股掀漲停潮。（圖／CFP）



《上海》兩市尾盤拉升：創指放量漲3.51% 科技股掀漲停潮

滬深兩市5日雙雙低開，臨近尾盤小幅攀升，截至收盤，滬指報3054.25點，漲0.88%，成交3828億元（人民幣，下同）；深成指報9595.74點，漲2.25%，成交5138億元；創業板指報1676.57點，漲3.51%，成交1580億元。（中新經緯）

《黑龍江》黑龍江今年大豆生產者每畝補貼300元

黑龍江省農業農村廳5日指出，2019年，黑龍江省繼續實行大豆生產者補貼，每畝補貼300元左右。據了解，黑龍江省是中國第一產糧大省，2018年糧食總產量達1501.4億斤（約750.7公斤）。（中新社）

《重慶》中國首個「綠色發展共建試點區」在渝揭牌

首屆中日區域能源交流會5日在重慶市渝中區舉行，由大陸國家節能中心、日本節能中心主辦。會中，大陸國家節能中心與重慶市渝中區政府共建中國首個「綠色發展共建試點區」，並正式揭牌。（中新社）

《北京》加強癌症早診早治 高血壓等疾病用藥納入醫保報銷

大陸全國人大二次會議5日審議的政府工作報告提出，要實施癌症防治行動，推進預防篩查、早診早治和科研攻關，著力緩解民生痛點，做好常見慢性病防治，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫保報銷。（新華社）

▼高血壓、糖尿病等疾病用藥納入大陸醫保報銷。（圖／CFP）



《澳門》澳門旅遊學院舉辦「就業發展日」 2500職位虛席以待

澳門旅遊學院5日在氹仔校區舉辦「2019就業發展日」，56所來自粵港澳大灣區及成都的機構提供超過2500個就業機會，並協助學生了解澳門旅遊和服務業的最新發展和就業情況。（中新社）

《北京》農業農村部展開「奮戰100天」奪取夏糧豐收行動

農業農村部日前展開「奮戰100天」奪取夏糧豐收行動，要求各地農業部門抓緊農時，因地因苗適時採取針對性的水肥調控措施，促進苗情轉化升級，全力確保夏糧豐收。（新華社）

《黑龍江》春運落幕機票大降價 哈爾濱至三亞票價最低2.3折

隨著2019年春運的落幕，哈爾濱機場的機票價格呈現「跳水」走勢。據了解，3月7日前，哈爾濱至上海票價最低3.1折、至廣州最低3折、至北海最低3.4折、至三亞最低2.3折。（中新社）

《寧夏》寧夏銀川市永寧縣非洲豬瘟疫區解除封鎖

大陸農業農村部3月5日接到寧夏回族自治區農業農村廳報告，經評估驗收合格，寧夏回族自治區銀川市永寧縣非洲豬瘟疫區解除封鎖，同時要求當地畜牧獸醫部門繼續加強疫情監測排查，採取積極的防控措施，防止非洲豬瘟疫情再次發生。（中新社）

▼寧夏銀川市永寧縣非洲豬瘟疫區解除封鎖。（圖／中新社）

