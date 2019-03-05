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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2019春招　深圳平均薪酬43,455元位居大陸第三

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▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲深圳春招平均薪資約4.3萬元。（圖／CFP）

《廣東》2019春招　深圳平均薪酬43,455元位居大陸第三

智聯招聘近日發布《招聘2019春節人才流動報告》，2019年春招期間就業景氣度低於2018年，但平均薪酬有所上升；其中深圳地區平均薪酬為9443元人民幣（約新台幣43,455元），居全大陸第三，同比增長7%。（深圳商報）

《北京》北京80家4S店可直接申領號牌

北京市交管局指出，交管部門近日再次推出「放管服」便民新舉措，該市103家4S店可代為核發機動車臨時號牌，其中80家4S店，群眾購車後可直接在店內辦理車輛註冊登記業務，現場領取車輛行駛證、機動車登記證書，享受正式號牌郵遞到家的服務。（北青網）

《天津》天津口岸汽車進口量重返大陸首位

天津海關3日指出，2018年，天津口岸以37.9萬輛的汽車進口數字重新坐上全大陸口岸汽車進口頭把交椅，進口量佔全大陸口岸113.5萬輛的33.4%，進口汽車總價值達1135.9億元人民幣。（中新社）

《浙江》創建「無違建市」　杭州今年要拆違1200萬平方公尺

杭州市建委4日發布了2019年杭州的拆違計劃和小城鎮計劃，全年計畫拆除違法建築1200萬平方公尺，拆後土地利用率保持在80%以上，全力推進「基本無違建市」創建。（錢江晚報）

▼杭州2019年要拆違1200萬平方公尺。（圖／視覺中國CFP）

▲杭州城市夜景。（圖／視覺中國CFP）

《湖南》去年湖南資助貧困人口參保繳費19.42億元人民幣

湖南省醫療保障局指出，2018年，全省共資助貧困人口參加城鄉居民醫保個人繳費19.42億元人民幣，將全省建檔立卡貧困人口100%納入城鄉居民基本醫保制度和大病保險制度覆蓋範圍。（湖南日報）

《四川》成都首家自動售藥機項目落戶　24小時無間斷售藥

成都市首家自動售藥機項目4日落戶，目前已正式展開自動售藥試點工作，市民可通過在機器上操作，手機支付購藥。同時，自動售藥機全天24小時運行，為市民夜間購藥帶來便利。（成都日報）

《重慶》重慶科技型企業今年力爭達到15,000家

2019年重慶科技創新工作會指出，2018年重慶全社會研發經費支出預計達到397億元人民幣，同比增長9%，授權專利4.57萬件，同比增長31.36%；2019年，力爭科技型企業、高新技術企業總量分別達到15,000家、3000家。（重慶商報）

《四川》今年四川省水稻種植面積預計超2900萬畝

四川省水利廳預計，2019年該省有效灌溉面積達4380萬畝，其中，水稻種植面積將超過2900萬畝，9成以上將通過工程引水灌溉；各地也應密切關注降雨和江河來水情況，並結合自身實際蓄水量，提前制定供水計劃，盡量提高用水效率，掃除灌溉死角。（四川日報）

▼2019年四川省水稻種植面積預計超2900萬畝。（圖／CFP）

▲▼水稻,稻米,稻田。（圖／CFP）

ET快訊
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