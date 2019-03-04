政協港區小組　委員李慧琼：建議讓港人領大陸身份證

▲大陸全國政協委員、民建聯主席李慧琼。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協4日開始進入分組討論階段，其中，港區小組會議由政協常委唐英年主持，會上除了討論政協主席汪洋的工作報告，香港委員也提出各自提案建議。民建聯主席李慧琼建議，設立粵港澳大灣區的顧問團，為各行業提供不同的意見，並希望「讓港人可以領取內地身份證，用回鄕證在內地比較不方便」。

此前，香港居民往來大陸使用的證件是「回鄉證」，除了方便過境簽注外，並沒有其他實質的功能，也不能完全取代身份證明。

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

李慧琼發言時提到，大灣區發展為「一國兩制」帶來新平台、新時代，建議政協可以考慮設立顧問團、設立一站式訊息平台，亦希望讓香港人領取內地身份證，因為用回鄕證在內地比較不方便。

她認為，部分香港年輕人對內地的感覺受到一些不好的言論影響，應該促進香港青年到大灣區交流，親身瞭解內地的情況，同時可考慮是否會到大灣區工作。

▲ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

大陸為推動粵港澳大灣區建設，吸引香港投資和人才到區內發展，已開放香港居民申請當地居住證。香港特首林鄭月娥曾表示，港澳居民能夠在滿足某些條件的情況下申請居住證，有居住證就可以享有更多便利，「據我所知已經有10萬在內地居住的港人申請了居住證」。



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