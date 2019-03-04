桃園植樹活動很「澎湃」　免費發放樹苗、紀念品美食兌換券

▲桃園植樹活動免費發放現樹苗3,000株，農業局歡迎民眾來索取，一起為市容增添盎然綠意。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

地球暖化，植樹造林日受重視。桃園市政府農業局4日指出，312是植樹節，該局將於9日在平鎮區「平鎮運動公園」舉辦植樹活動，當天除種下喬木青楓、櫻花20株、灌木樹蘭、赤楠、石斑木、女貞2,000株，現場亦免費發放3,000株的杜鵑、玉堂春樹苗，歡迎民眾前來索取，一起為市容增添盎然綠意。

▲桃園植樹節活動將在平鎮區「平鎮運動公園」舉辦。（圖／農業局提供）

農業局指出，9日在平鎮區「平鎮運動公園」舉辦的植樹活動，活動內容很「澎湃」，現場除植樹、免費發放樹苗，平鎮區農會並擺設在地美食如客家米食、有機蔬果、蜂蜜、手工皂、烘培咖啡等攤位，提供紀念品及美食兌換券供現場報名民眾兌換(報名額度有限，報完為止)，另現場工商及宣導單位亦準備多樣紀念品供民眾以發票換發。

市府農業局主辦的「2019年度桃園市植樹節活動」，獲得許多企業團體帶頭參與，包括華城電機暨許憲樑社會福利基金會、銘鈺精密工業、技嘉科技、國際300G2區獅子會、桃園市中壢國際同際會、草地媽媽教育團等共同參與，同時也邀請平鎮區中平國小、平鎮區文化國小、楊梅區瑞埔國小及楊梅區高榮國小一同參與，透過植樹活動，落實綠色低碳生活並培養愛護地球的觀念。