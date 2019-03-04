10年5次酒駕！他繳完罰金隔天又被抓　業務男「有老父母要養」求輕判

▲嚴姓男子10年5次酒駕。示意圖非當事人。（圖／記者何雨忠攝）



地方中心／高雄報導

高雄一名嚴姓男子2018年8月與機車擦撞，結果酒測儀器一吹，酒測值居然高達0.7毫克，當場被依法送辦。由於加上這次，嚴男已經是第5次酒駕，因此高雄地院審理後，依公共危險罪判8個月有期徒刑；案經上訴，高雄高分院認為他一犯再犯，駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，嚴姓男子大學畢業，從事業務工作，2018年8月10日晚間6時許從友人的住處開車離開，不料行經三民區同盟一路與松江街口就與宋姓女騎士發生車禍，造成對方倒地受傷。警方依法對嚴男施行酒測，測得他吐氣中所含酒精濃度高達每公升0.70毫克，嚴重超過法定標準，依照公共危險罪移送。

【相關新聞】水電工9年7次酒駕！法官怒了「重判」1年2個月 網砲轟：人命到底算啥



嚴男在庭上辯稱，沒有喝酒，只是吃了友人煮的不加水薑母鴨。不過法官發現，嚴男從2008年開始就有酒駕記錄，分別被處緩起訴、3個月、4個月以及6個月有期徒刑，而2018年8月9日才剛繳完6月徒刑的易科罰金，沒想到隔天又第5度酒駕被抓到，因此視他漠視法律規定，重判嚴男8個月有期徒刑。

不過嚴男以家中有高齡父母要扶養，且明明已經和宋女達成和解為由上訴。高雄高分院審理後，認為他前後酒駕多次都無悔改，因此沒有理由輕判，維持一審判決結果，全案定讞。

【更多新聞】

兩方都酒駕上路！ 無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死



影／曖昧離婚男！女里長驚見「他女友」...斷線恐嚇掛布條：妳是小三



三寶「插隊左轉」下秒悲劇撞車！後車再補刀檢舉...網狂重播讚爆：療癒