賓士兄弟過彎衝分隔島車頭撞爆　弟弟開車酒測值0.81

▲ 高雄市一名開著白色賓士的邱姓駕駛，酒駕開車失控，自撞上分隔島。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

又見酒駕釀禍！4日凌晨4點28分，高雄市前鎮區中山三路與時代大道路口，傳出巨大碰撞聲，一輛白色賓士車過彎速度失控，自撞上分隔島電桿，導致車頭嚴重破裂變形，零件噴散在車道上，車內安全氣囊也爆開有鮮血痕跡，邱姓駕駛者（23歲）與坐在副座的哥哥（27歲），2人皆受傷送往醫院所幸目前沒有大礙，而邱姓駕駛經酒測，酒測值竟達0.81，幸好未波及到其他無辜的人。

一名目擊的莊姓運將表示，當時聽見白色賓士車高速的引擎聲響，接著看見賓士從時代大道右轉進中山三路時因車速過快失控，撞上分隔島上的燈桿，一旁的警示牌也被撞到彎腰，車頭幾乎全毀、板金變形，擋風玻璃碎裂、安全氣囊爆開，零件也噴飛一地，運將立刻上前協助並通報警方。

消防人員到場隨即將人從車內救出，並將2兄弟緊急送往醫院，經院方檢視傷勢，邱男駕駛左手骨折，哥哥則臉部受傷，所幸目前都沒有生命危險。肇事邱姓駕駛經酒測值達0.81，經警方初步了解，駕駛和朋友在附近的KTV喝酒狂歡，結束後開車返家卻釀成車禍，警方將依公共危險罪嫌偵辦。

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