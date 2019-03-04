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新手上路超尷尬！　重機沒油快速道路熄火　暖警救援

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▲中正二交通分隊警員張博凱熱心救助周姓重機騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正二交通分隊警員張博凱熱心救助周姓重機騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

一名今年初剛考上大型重機駕照的周姓男子，日前開心騎著新買重機上路，卻疏忽愛車油表已貼底，結果在水源快速道路上熄火，周男無奈只好利用重機慣性緩緩滑下匝道待援，所幸轄區中正二警分局交通分隊警員張博凱巡邏經過，上前詢問原因後，熱心驅車到加油站幫忙添購油料支援，讓周男順利脫困、免除「顧路」窘境

▲中正二交通分隊警員張博凱熱心救助周姓重機騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正二交通分隊警員張博凱熱心救助周姓重機騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

中正二交通分隊警方表示，由於周男剛考到大型重機駕照，對重機車況不是很瞭解，當天周男騎乘重機從水源快速道路打算到新北士新店區上班，未料車行到水源快速道路泉州匝道前因油料枯竭熄火，只好硬著頭皮，用機車速度慣性滑下匝道，狼狽推著大重機在路邊找加油站，所幸暖警幫忙補給油料化解危機。

▲中正二交通分隊警員張博凱熱心救助周姓重機騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正二交通分隊警員張博凱熱心救助周姓重機騎士。（圖／記者張君豪翻攝）

中正二交通分隊指出，張姓警員目前仍在實習，但熱心助人值得肯定，交通分隊也呼籲民眾，騎乘大重機由於馬力大速度快，大重機通常比一般機車油耗來得高，民眾上路須注意油表指示，若油表指針太低最好盡快加油，大型重機不像一般速克達騎乘習慣可以「撐一下」再加油，民眾養成良好騎乘習慣才可以避免「顧路」危險情況發生

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關鍵字：中正二警方,交通分隊,大重機,顧路

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