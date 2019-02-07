8旬老婦心臟病發　孝子急拍車窗…暖警鳴笛開道送醫救回命

▲淡水暖警鳴笛開道，後方計程車上一名8旬老婦心臟病發急需就醫。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

「我媽媽心臟病發，快要喘不過氣來了！」，一名洪姓男子日前急忙地拍打淡水警分局交通分隊警車車窗，急忙向車上的員警求助請求開道，希望可以員警協助將老母親送到振興醫院，員警聽到後立刻鳴笛、閃警示燈替老婦開道，在15分鐘內將男子的媽媽護送到醫院，及時就醫保住性命。

日前晚間9時15分許，82歲的洪老太太在淡水住家突然呼吸急促、全身發抖，因洪婦患有心臟疾病，洪姓兒子擔心母親會有不測，趕忙駕車要將母親送醫，途中老太太病況加劇，洪男行經淡水警分局交通分隊前看到路旁停了1部警車，急忙下車拍打車窗求助。

交通分隊警員邱泰葳當時剛處理完車禍打算返回，遇上52歲的洪姓男子拍窗求助，立即駕駛警車鳴笛開道，讓洪男駕駛的計程車緊跟在後直奔醫院，原本需要30分鐘的路程，15分鐘就抵達醫院急診室，此時洪男緊繃的神情才舒緩下來，在警方離去時，對於警方深深地一鞠躬表達感謝。

洪先生表示，當時媽媽如果再晚點到醫院的話，可能就會有生命危險，現在回想起來，對於警方熱心、義無反顧的開道協助就醫真的非常感謝。

▼警車開道抵達振興醫院。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼老婦兒子感謝警方熱心協助，救回母親寶貴性命。（圖／記者陳豐德翻攝）

