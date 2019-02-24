女駕駛閃紅燈搶快　直撞蔬果貨車「直線滑行翻覆」

▲載滿蔬果的小貨車遭搶快車攔腰撞上，重心不穩翻覆路中央。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

23日早上8點多，林姓女子開車行經軍福15路、和福路口時未減速，直撞郭姓駕駛的小貨車左側後輪，郭男遭撞後把方向盤往左打死，加上後方裝滿蔬果導致重心不穩，整車翻覆；警方表示，郭男行駛方向是閃黃燈、有行使優先權，林女方向則是閃紅燈、應減速禮讓，研判林女肇事責任大，但雙方速度快且未減速，詳細肇責需待鑑定結果出爐，才能進行開罰。

第五警分局交通隊小隊長蕭曉東表示，23日8點46分，34歲林女開車要去找友人，行經軍福15路、和福路口時疑似為搶快，撞上23歲郭姓男子駕駛的小貨車，郭男遭撞後受驚嚇，將方向盤往左打死，加上後方載運整車蔬果導致重心不穩，貨車朝右翻覆路中央，所幸車上準備載往餐廳的蔬果有綁牢未受損，而郭男自行爬出並無大礙，林女則是左腳踝輕傷，未送醫。

▲遭撞郭姓貨車駕駛自行爬出，林女則僅受輕傷，後續肇責需待鑑定結果出爐，才能進行開罰。



警方表示，郭男行駛方向，交通號誌為閃黃燈，而林女方向為閃紅燈，但林女疑為搶快未減速，從小貨車左側後輪方向撞上，小貨車車頭偏左後，往前滑行數公尺後朝右倒下，小客車車頭幾近全毀，但小貨車並無嚴重受損。雙方將透過保險途徑，進行後續車輛賠償事宜。