　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

《VOGUE》拍小眼塌鼻女模遭砲轟！　陸網友怒：赤裸裸的種族歧視

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲《VOGUE》女模高其蓁遭砲轟（圖／翻攝自www.vogue.com）

▲《VOGUE》拍攝大陸女模高其蓁，卻意外惹議。（圖／翻攝自www.vogue.com）

消費中心／台北報導

自從義大利精品Dolce＆Gabbana（DG）「辱華風波」後，時尚圈裡的亞裔模特兒臉孔與表現都被放大檢視。最近美國版時尚雜誌《VOGUE》介紹一位有著特色長相的大陸模特兒高其蓁，卻引起大陸網友留言砲轟：「這才是真的刻板印象、是赤裸裸的種族歧視。」

▲《VOGUE》女模高其蓁遭砲轟（圖／翻攝自www.vogue.com）

▲《VOGUE》讚高其蓁有獨特魅力。（圖／翻攝自www.vogue.com）

2月中ZARA因女模李靜雯以滿臉雀斑拍攝彩妝品廣告惹議，《VOGUE》同樣於2月，介紹出生於上海、就讀倫敦時裝學院的女模高其蓁，並稱：「作為一個模特兒，高其蓁有著獨特的魅力。」

▲《VOGUE》女模高其蓁遭砲轟（圖／翻攝自www.vogue.com、qizhen_gao IG）

▲大陸網友怒指《VOGUE》拍攝高其蓁是刻板印象。（圖／翻攝自www.vogue.com、qizhen_gao IG）

只不過這系列照片卻引發大陸網友炮轟，認為《VOGUE》找一位有細長眼睛、扁平鼻樑的女性，「是刻意放大刻板印象」。另外有網友指出：「亞洲女性的美，是多種多樣的，也有長得大眼睛和挺拔鼻樑的，請不要每次挑選亞洲模特兒就是這種，這才是真正的刻板印象，是赤裸裸的種族歧視。」

▲▲《VOGUE》女模高其蓁遭砲轟（圖／翻攝自voguemagazine IG）

▲《VOGUE》IG遭到許多大陸網友砲轟。（圖／翻攝自voguemagazine IG）

這張照片在IG上引起熱議，許多網友痛批：「醜化大陸女性」、「審美觀真噁心」、「這並不代表亞洲人的審美。」不過也有人緩頰：「她像是中國古代畫中走出來的美女」、「並沒有說代表亞洲或中國，總有人的自卑感迫使自己高潮。」西方網友則有正面評價：「她長得好像洋娃娃」、「美麗且獨特！」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

ET快訊
92.5萬起！TOYOTA新RAV4台灣開賣　北高來回1桶油
TOYOTA新RAV4強在哪？「3大改款重點」制霸休旅車市場
許路兒「穿這樣」上街轉身辣翻！網看傻：尺度越來越大

關鍵字：VOGUE,高其蓁,女模,砲轟,歧視,辱華

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《VOGUE》拍小眼塌鼻女模遭砲轟！　陸網友怒：赤裸裸的種族歧視

對尬小北百貨霸主地位！寶雅新品牌要賣五金雜貨　店名曝光超Man

免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

全新升級不加價！萊爾富期間限定「莊園咖啡」限量上市了

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

《VOGUE》拍小眼塌鼻女模遭砲轟！　陸網友怒：赤裸裸的種族歧視

對尬小北百貨霸主地位！寶雅新品牌要賣五金雜貨　店名曝光超Man

免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

全新升級不加價！萊爾富期間限定「莊園咖啡」限量上市了

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

士林弒母案5日解剖遺體　女嫌猛跳針「神秘力量和我對話」

22屁孩暗夜停車場集結準備尋仇　2槍聲曝行蹤...警察來了

高中木聯／從小自知球不快　嘉中宋明憲靠準度拿3勝

被要求簽名「這部位」蔡阿嘎傻眼　網全歪樓看「他」：有腹肌！

Q版阿滴！4歲弟自學2000英單　拍片授「超強秘訣」網：果然是別人小孩…

新制勞退2018慘虧423.8億..每人平均損失3700元　收益分配明天揭曉

白家綺懷孕當女王！老公超寵她「一起床有早餐、幫吹頭髮」

《眉飛色舞》原唱是她！　韓凍齡女神要結婚了

凸顯本身是受害者 孟晚舟反控加國 意在影響引渡聆訊

雙眼紅腫照流出！好友曝「羅志祥心情不美麗」：他最近很煩

美女醫「戰」已婚男醫19次　男出庭當正宮面細數辦事地

消費熱門新聞

對尬小北！寶雅新品牌要賣五金了

VOGUE拍小眼塌鼻女遭砲轟：..

經典Ultraboost 19..

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一

台中也有了！小7健身房單次10..

70歲以上免費剪髮！73家店都..

萊爾富期間限定莊園咖啡限量上市

殺破行情！只要118萬就能開賓..

永和首間電影院228登場看片僅..

好市多最強必買5天王　網一致激..

網激推！好市多「懶人新神物」

好市多新莊店會員卡買一送一！

淡水人久等了「美麗新廣場」全館..

獨／F21撤台　「大家等遣散費..

更多熱門

相關新聞

同事見藥品名喊他「神經病」　網全聲援

「生病又不是我願意的！」一位網友的藥袋日前意外被同事撿到，沒想到對方得知藥品名稱是百憂解後，便開始到處耳語，不但讓原po感覺被其他同事刻意疏遠，還聽到對方私底下以「神經病」代稱他，讓他相當難過。不過網友紛紛反過來聲援他，認為是同事沒有知識水準，要他放寬心，「他人口業造你福德」、「覺得有病的是同事吧」。

正妹狗驚斷3牙　控飼主一去不回

LOL女子隊遭5Ban輔助判決出爐

被酸「你們就是愛錢」　D奶女模怒控選美單位

ZARA雀斑女模挨轟辱華　她這樣解析

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面