《VOGUE》拍小眼塌鼻女模遭砲轟！　陸網友怒：赤裸裸的種族歧視

▲《VOGUE》拍攝大陸女模高其蓁，卻意外惹議。（圖／翻攝自www.vogue.com）

消費中心／台北報導

自從義大利精品Dolce＆Gabbana（DG）「辱華風波」後，時尚圈裡的亞裔模特兒臉孔與表現都被放大檢視。最近美國版時尚雜誌《VOGUE》介紹一位有著特色長相的大陸模特兒高其蓁，卻引起大陸網友留言砲轟：「這才是真的刻板印象、是赤裸裸的種族歧視。」

▲《VOGUE》讚高其蓁有獨特魅力。（圖／翻攝自www.vogue.com）

2月中ZARA因女模李靜雯以滿臉雀斑拍攝彩妝品廣告惹議，《VOGUE》同樣於2月，介紹出生於上海、就讀倫敦時裝學院的女模高其蓁，並稱：「作為一個模特兒，高其蓁有著獨特的魅力。」

▲大陸網友怒指《VOGUE》拍攝高其蓁是刻板印象。（圖／翻攝自www.vogue.com、qizhen_gao IG）

只不過這系列照片卻引發大陸網友炮轟，認為《VOGUE》找一位有細長眼睛、扁平鼻樑的女性，「是刻意放大刻板印象」。另外有網友指出：「亞洲女性的美，是多種多樣的，也有長得大眼睛和挺拔鼻樑的，請不要每次挑選亞洲模特兒就是這種，這才是真正的刻板印象，是赤裸裸的種族歧視。」

▲《VOGUE》IG遭到許多大陸網友砲轟。（圖／翻攝自voguemagazine IG）

這張照片在IG上引起熱議，許多網友痛批：「醜化大陸女性」、「審美觀真噁心」、「這並不代表亞洲人的審美。」不過也有人緩頰：「她像是中國古代畫中走出來的美女」、「並沒有說代表亞洲或中國，總有人的自卑感迫使自己高潮。」西方網友則有正面評價：「她長得好像洋娃娃」、「美麗且獨特！」

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