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社會 社會焦點 保障人權

廚餘棄嬰案／爸驚爆「女兒曾墮胎」！強調返國0異狀：她還帶紫芋糕

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▲▼孕肚。（圖／民眾提供）

▲郭女來台旅遊期間被民眾拍下挺著孕肚逛街的畫面。（圖／民眾提供）

社會中心／綜合報導

新北市新店區2月26日驚傳「廚餘嬰屍案」，警方經多方追查，鎖定來自新加坡的情侶檔王男（23歲）、郭女（24歲）涉有重嫌；從事旅遊業的郭女今（2日）仍正常上班，郭父接受媒體採訪時還驚爆過去女兒曾經墮胎，但堅稱女兒來台前後身材並未有太大改變，「我的眼睛不會差到那種地步，分不出女兒出國前後的身材差異！」

根據《中央社》報導，郭父見到記者登門訪查後神色略顯訝異，雖然這起棄嬰案在台灣鬧得沸沸揚揚、同時也登上新加坡媒體頭版，但郭父仍是直到今天才從記者口中得知此事，他坦言，女兒以前體態確實較為豐腴，她與男友相偕到台灣旅遊也不過短短數日，返國後身材仍與往常一般無異，並未有太大的改變。

▲▼重新上傳有厚馬。新店女嬰屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲剛出生不久的小女嬰被當成廚餘丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

「她已經是成年人了，就算真的在台灣生小孩，我也沒辦法多說什麼！」郭父認為，是否有產子一事，是女兒與男友間的私事，外界實無必要把如此隱私的事情公諸於世，而他站在父親的立場，不論女兒做了什麼，只會告訴她，「今天做了，以後就別後悔，敢做要敢當！」

採訪期間，郭父還向記者自爆，女兒過去確實曾經懷孕、墮胎，但對象並非是現任男友，當時他也曾嚴加斥責；但針對此次女兒是否真有懷孕，郭父則稱，「身為一個父親，我不認為我的眼睛會差到那種地步，我有2個孩子，女兒懷孕與否我難道分辨不出嗎？難道會分不清生產前後的差別嗎？」

▲▼新加坡小情侶涉有重嫌，警方正全力追查。（圖／翻攝自臉書）

▲郭父自曝女兒過去曾經墮胎，但對象並非是現任男友。（圖／翻攝自臉書）

郭父強調，女兒自台返國後並未有任何異狀，還帶了伴手禮「紫芋糕」給他，在他的眼裡看來這就只是一場平凡無奇的「國外旅行」，且事發至今女兒都正常上班，身體也沒有出現異狀；郭父表示，雖然身為父母、將孩子養育成人，但還是沒辦法盯著孩子的一舉一動，更何況女兒已經成年，如果真有在台灣產子、棄嬰一事，「那後果就應該要她自己承擔！」

▲▼新店女棄嬰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲倘若女兒真在台灣產嬰、棄屍，郭父說，「那後果應該要她自己承擔」。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：廚餘,棄嬰,嬰屍,女嬰,新加坡,新店,情侶,墮胎

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