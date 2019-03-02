新加坡情侶堅不認懷孕棄女嬰　警：在房間採到大量血跡反應

▲來自新加坡的王男則涉嫌將嬰師打包，棄置到附近店家的廚餘桶。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北市新店區女嬰屍遭棄案持續追查，警方鎖定是對新加坡情侶狠心棄屍，疑似來台灣玩時產子，又由男性將女嬰丟棄，該情侶雖然大聲喊冤，更表示不排除提告，但警方在其飯店房間內發現大量血跡反應，將與女嬰作比對已釐清是否有關。

上月26日，新店清潔公司在廚餘桶內發現一具臍帶連胎盤的女嬰屍體，警方接獲案後不敢大意，調閱監視器循線鎖定一位金髮男子打包女嬰，丟在附近燒烤店的廚餘桶中，調查後發現該男子是新加坡籍，與郭姓女友來台旅遊。

▲監視器畫面清楚拍下郭女挺著孕肚逛街的畫面。（翻攝畫面）

據了解，23歲王姓男子與24歲郭姓女子上月19日抵台，並在台北市飯店住了約一星期後才退房，對於警方指控，王男和郭女大聲喊冤，表示自己曾到台灣遊玩但沒有懷孕，郭女也透過媒體報導表示，如果懷孕要如何上飛機，卻有越來越多的證據打臉2人說詞。

根據監視器畫面，郭女在台灣時挺著明顯孕肚逛街，飯店員工曾經詢問是否懷孕，但情侶2人皆沒有表明，詭異的是，當他們26日退房時，郭女的肚子突然消失，女方更看來虛弱，當天下午便返回新加坡。

警方進入該情侶住過的房間調查，發現排水孔有血跡反應，不排除他們在飯店產子，但女嬰究竟是死後裝袋還是因裝袋而死則不得而知，將把飯店內的血跡與女嬰進行比對，嬰孩則將於下週二解剖釐清死因，警方也希望該對情侶能抵台說明，並提供DNA檢體進行比對。



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