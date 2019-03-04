　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

廚餘桶棄嬰5日解剖　若產後死亡！星國情侶恐犯殺人罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼重新上船有厚馬。新店廚餘桶驚見女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）

▲檢警將對被遺棄在廚餘桶的女嬰，進行解剖，釐清死亡時間點等關鍵。（圖／資料照／記者陳雕文攝）

記者楊佩琪／台北報導

新加坡籍情侶檔來台產女再丟棄廚餘桶，檢警預計將在5日上午9點針對女嬰遺體，進行解剖，釐清女嬰為產前便已死亡，還是產後死亡等關鍵。法界人士表示，這牽涉到該情侶檔所需負起的法律責任，及將面臨的刑度問題，若女嬰為產後死亡，情侶檔最重恐涉殺人重罪。

新加坡籍24歲郭姓女子與王姓男友於2月19日搭機來台，入住台北市西門町一帶旅館。根據檢警調閱監視器發現，王男於26日凌晨3點多，提著一袋子在西門町徒步繞，10多分鐘後，將袋子丟進一家燒肉店外放置的廚餘桶，接著返回旅館。同日12點退房時間到，2人帶著行李退房，並於下午4點多搭機離台。女嬰遺體則是在廚餘回收車回到新北市新店後，才被發現。

▲▼新店女棄嬰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女嬰的父母親郭姓女子、王姓男友，恐面臨殺人重罪。（圖／資料照／記者陳雕文翻攝）

檢警研判，女嬰出生的時間約為25日晚間至26日凌晨3點前，之後王男負責以黑色購物袋，將女嬰、胎盤、臍帶等裝進袋內，並找地方丟棄。由於女嬰被發現時身體並無明顯外傷，檢警需進一步解剖，才能釐清女嬰為產前死亡、生產時死亡，還是生產後被殺，又或是裝袋丟棄後才死亡。

但無論是哪種死因，若為產前或生產時死亡，郭女和男友將涉犯遺棄屍體罪，若女嬰是產後被殺、裝袋丟棄後死亡，郭女2人輕則涉犯過失致死，重則犯下殺人重罪。

不過因情侶檔2人已逃回新加坡，能否被引渡來台受審，法界人士認為機率不高，就如同先前香港女子在台遭男友殺害案，香港籍男友已回到香港，全案才曝光，而根據香港《普通法》規定，港人在國外犯案，一律不歸香港法院管轄，因此僅就男友在香港盜刷部分，進行審理，至於殺人部分，至今仍「卡」在台灣。至於台灣翰新加坡，同樣沒有簽訂引渡協定，且犯案人也為新加坡籍，也回到母國，母國政府可主張管轄權，無須將人引渡到台灣。

【相關新聞】

快訊／廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與「新加坡小情侶」血跡吻合

ET快訊
逛好市多被攔！他問「辦會員值得嗎」網推這張卡：不常逛選它

關鍵字：新加坡,棄嬰,廚餘桶,女嬰,西門町,遺棄,殺人,解剖,情侶,潛逃,購物袋,燒肉店,萬華,產前,產後,生產

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與「新加坡小情侶」血跡吻合

三寶「插隊左轉」下秒悲劇撞車！後車再補刀檢舉...網狂重播讚爆：療癒

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

愛車被「兩把S級剪刀」暴力捅進！屁股開深洞　網驚：這內功不得了

「外面找女生要花很多錢」　鬼父找親生女兒洩慾5次

嘉義中正路鬧區輪椅男亂丟菸蒂　下一秒人孔蓋冒火！

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通一度癱瘓

「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

賓士兄弟過彎衝分隔島車頭撞爆　弟弟開車酒測值0.81

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

嘉義中正路鬧區輪椅男亂丟菸蒂　下一秒人孔蓋冒火！

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通一度癱瘓

「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

賓士兄弟過彎衝分隔島車頭撞爆　弟弟開車酒測值0.81

專找「一樓一鳳」扮警察欺負小姐　2男重判20年徒刑

女長相神似舊愛　狂男猛烈追求不成竟恐嚇：讓妳回不了家！

1萬5「保命錢」找回　老嫗激動落淚：台灣人真好

「外面找女生要花1800」　鬼父把親生女當洩慾工具完事後給500

屏東警察真好！情侶賞燈深夜回程沒油　暖警推車加油

嘉義中正路鬧區輪椅男亂丟菸蒂　下一秒人孔蓋冒火！

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決定安樂死　

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通一度癱瘓

LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線

少子化不會造成房價下跌！　他用空屋率告訴你「還會漲」

神隱3天「一句話」破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白嘛！

「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

社會熱門新聞

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡..

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧..

警察夫值勤昏迷　妻跪27天求白..

帝寶直銷妹「害保全上吊」染毒被..

延長線走火1死　男大生判賠31..

「腦內神秘聲音控制我！」士林弒..

豐原翁山中鬼打牆　果農：第3個..

快訊／士林碩士女弒母　檢晚間聲..

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！遊..

虛構黑衣人弒母　檢警懷疑人格解..

愛車被兩把剪刀暴力捅進　網：內..

完了！　18歲騎士撞救護車睪丸..

騎車撞國安局巴士　17歲少年不..

烏龍擄人！內湖7車20多人錯擄..

更多熱門

相關新聞

爛！劈腿男不甘死會「叫女友等待當備胎」　2年後得知她嫁人崩潰

世界上人百百種，有些人的情感就是特別豐富，無法專情守著一個人。有女朋友了還到處劈腿，更大言不慚叫女友等你玩完，這種男人真的夠渣

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒鼻酸

腳劈2妹超穩！當渣男最淡定星座Top6

婦人陳屍家中　檢警調查生女

廚餘棄嬰案　爸驚爆：女兒曾墮胎

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面