廚餘桶棄嬰5日解剖　若產後死亡！星國情侶恐犯殺人罪

▲檢警將對被遺棄在廚餘桶的女嬰，進行解剖，釐清死亡時間點等關鍵。（圖／資料照／記者陳雕文攝）

記者楊佩琪／台北報導

新加坡籍情侶檔來台產女再丟棄廚餘桶，檢警預計將在5日上午9點針對女嬰遺體，進行解剖，釐清女嬰為產前便已死亡，還是產後死亡等關鍵。法界人士表示，這牽涉到該情侶檔所需負起的法律責任，及將面臨的刑度問題，若女嬰為產後死亡，情侶檔最重恐涉殺人重罪。

新加坡籍24歲郭姓女子與王姓男友於2月19日搭機來台，入住台北市西門町一帶旅館。根據檢警調閱監視器發現，王男於26日凌晨3點多，提著一袋子在西門町徒步繞，10多分鐘後，將袋子丟進一家燒肉店外放置的廚餘桶，接著返回旅館。同日12點退房時間到，2人帶著行李退房，並於下午4點多搭機離台。女嬰遺體則是在廚餘回收車回到新北市新店後，才被發現。

▲女嬰的父母親郭姓女子、王姓男友，恐面臨殺人重罪。（圖／資料照／記者陳雕文翻攝）

檢警研判，女嬰出生的時間約為25日晚間至26日凌晨3點前，之後王男負責以黑色購物袋，將女嬰、胎盤、臍帶等裝進袋內，並找地方丟棄。由於女嬰被發現時身體並無明顯外傷，檢警需進一步解剖，才能釐清女嬰為產前死亡、生產時死亡，還是生產後被殺，又或是裝袋丟棄後才死亡。

但無論是哪種死因，若為產前或生產時死亡，郭女和男友將涉犯遺棄屍體罪，若女嬰是產後被殺、裝袋丟棄後死亡，郭女2人輕則涉犯過失致死，重則犯下殺人重罪。

不過因情侶檔2人已逃回新加坡，能否被引渡來台受審，法界人士認為機率不高，就如同先前香港女子在台遭男友殺害案，香港籍男友已回到香港，全案才曝光，而根據香港《普通法》規定，港人在國外犯案，一律不歸香港法院管轄，因此僅就男友在香港盜刷部分，進行審理，至於殺人部分，至今仍「卡」在台灣。至於台灣翰新加坡，同樣沒有簽訂引渡協定，且犯案人也為新加坡籍，也回到母國，母國政府可主張管轄權，無須將人引渡到台灣。

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