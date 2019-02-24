最爽工作！她在家追劇一整年　140萬直接進口袋





▲ 瑪莉每天只需在家追劇，就能拿到3.5萬英鎊 。（圖／翻攝instagram／barimarilow）

國際中心／綜合報導

大家都希望能找到一份「錢多、事少、離家近」的工作，要是這份工作還能與自己的愛好結合，就更加完美了。在英國倫敦，就有位29歲女生瑪莉（Mari Burkinshaw）得到了一份大家都夢寐以求的工作，她每天不用到公司上班，什麼事也不需要做，只要一直待在家看電視劇，一年下來就能坐領3.5萬英鎊的工資（約新台幣140.5萬元）。

根據英國《太陽報》24日報導，居住在倫敦東南部伍利奇（Woolwich）的瑪莉原本是一位印刷品設計師，每天都必須花很長一段時間通勤上班，工作內容非常忙碌，幾乎沒有空閒時間來做自己的事或從是社交活動，甚至就連和男朋友相處的時間也沒有，於是下定決心要辭職，改找一份更有彈性、更靈活一點的工作。



這時，她在電視上看到了串流媒體服務商Now TV舉辦的「套裝休假」比賽，獲勝者能夠獲得一份獨一無二的工作機會，在一年的時間內觀看電視劇，還能夠拿到一筆3.5英鎊的薪水，簡直就像是放了一段「有薪長假」一樣。

瑪莉提到，身為一個資深電視劇迷，剛好又考慮換一份工作，於是她毫不猶豫地抓住這個機會，報名參加了比賽，她在自我介紹影片中，真誠的展現自己對於電視劇的熱愛，最後成功說服評審，打敗其他1千多名的競爭者，獲得了這份「工作」





▲ 現在的瑪莉，能夠有更多時間能陪伴親朋好友。（圖／翻攝instagram／barimarilow）

在接下來的12個月裡，瑪莉每天都能在家看當前最熱播的電視劇，包括《權力的遊戲》、《西方極樂園》、《陰屍路》等，一邊等著龐大的「薪水」自動匯入戶頭。她笑說，自己現在的「待追劇清單」上已經有21部影劇，終於可以好好坐下來一次追個夠了。

瑪莉也表示，這份工作真的在適合自己也不過，畢竟之前還是設計師時，沒有時間能放鬆，平時只能在下班後熬夜追劇，現在她可以在「上班時」把這些劇追完，其他時間就能好好安排，來陪伴自己的家人、好友，簡直就像是做夢一樣。

據了解，Now TV之所以舉辦這樣的比賽，目的是為了讓英國人們意識到自己平時到底有多忙？可以用的時間到底有多少？才會連看個電視劇的時間都沒有。

▼ 瑪莉的自我介紹影片。（圖／翻攝instagram／barimarilow）

