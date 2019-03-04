　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

讓悲傷不悲傷！　法鼓山舉辦「悟吧！二日營」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 讓悲傷不悲傷！ 法鼓山舉辦「悟吧！二日營」。（圖／法鼓山提供）

▲ 讓悲傷不悲傷！法鼓山舉辦「悟吧！二日營」。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面對一期生命的結束，我們如何轉化悲傷為力量，讓悲傷不悲傷？法鼓山世界青年會將於3月22日至3月24日，共三天，推出適合年輕族群的「悟吧！二日營」，從「臨終關懷」、「練習說再見」、「佛教生命觀」等議題，帶領對生死存有困惑、對無常感到憂懼的青年，從長照、醫學、宗教角度，學習面對生死的慈悲與智慧，體會有限生命卻有無限意義。

▲ 讓悲傷不悲傷！ 法鼓山舉辦「悟吧！二日營」。（圖／法鼓山提供）

「因為生死，每一個人都是平等的；也因為生死，才讓我們學會珍惜當下，善用生命。」2108年參與營隊的趙婉婷表示，營隊課程非常豐富，聽法師講述佛陀的智慧觀察與證道體悟，並援引聖嚴法師「生命目的在於《許願》與《還願》」，讓她體悟生時能好好珍惜、盡心奉獻，便可無懼死亡的來臨。

營隊將在法鼓山世界佛教教育園區舉辦，邀請長期投入安寧療護的張寶方老師、安寧緩和專科朱為民醫師與法鼓山僧團常導法師，規劃「生命大問哉」、「無常之夜」等等單元，帶領18歲至35歲的青年，從肢體互動、模擬情境、議題交流中，自在面對生老病死。報名請洽詢：02-8978-2081分機3010；網址：https://ddyp.ddm.org.tw

▲ 讓悲傷不悲傷！ 法鼓山舉辦「悟吧！二日營」。（圖／法鼓山提供）

▲ 讓悲傷不悲傷！ 法鼓山舉辦「悟吧！二日營」。（圖／法鼓山提供）

ET快訊
逛好市多被攔！他問「辦會員值得嗎」網推這張卡：不常逛選它

關鍵字：法鼓山,講座,臨終關懷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「完了！完了！」消防員驚喊　18歲騎士撞救護車睪丸破裂昏迷

接93歲母出院！他返家路上突「高速自撞」2死1重傷　女看護嚇傻發抖

假釋犯高速追撞3車　囂張持伸縮棍打人還毆警...整車毒味

台中夜店大亂鬥　3酒客帶傷出面控警「把好人當壞人」

影／女友遭公車輾斃...謝政鵬哀戚忍淚送最後一程　母痛失愛女哭倒

警察夫值勤昏迷！妻長跪27天淚求「拜託救救他」...白沙屯媽祖顯靈了

虐殺小黑死不鬆口！比特犬飼主「人在國外」被肉搜　深夜道歉：會檢討

14歲兒27次無照駕駛！老爸收26萬罰款　還要「連坐」27次道安課

要你脫單！中市2019辦7場單身聯誼　去年參加的「婚」了

郭家肉粽太紅引國稅局「愛心輔導」　8/1開發票「漲價勢在必行」

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

要你脫單！中市2019辦7場單身聯誼　去年參加的「婚」了

郭家肉粽太紅引國稅局「愛心輔導」　8/1開發票「漲價勢在必行」

讓悲傷不悲傷！　法鼓山舉辦「悟吧！二日營」

「我屏東我驕傲！」連柯P也認輸...「三要素」打造史上最美燈會

追求美麗無國界　美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場

旺旺公益演唱會列車花蓮出發　徐榛蔚展歌喉向800名志工致敬

桃園新住民「家」特展　鄭貴華：穿上越南國服表達友善認同

「我屏東我驕傲！」台灣燈會閉幕　潘孟安：感性致謝所有幕後英雄　

民眾尋親「找錯路」　熱心員警伸援手

桃園首次新住民舉辦「家」特展　邱俊銘：我們都是一家人

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決定安樂死　

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通一度癱瘓

LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線

少子化不會造成房價下跌！　他用空屋率告訴你「還會漲」

神隱3天「一句話」破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白嘛！

「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

特斯拉只能「網購」！首波關閉10多家實體門市　將改全線上銷售

地方熱門新聞

台灣燈會閉幕　潘孟安：感性致謝..

台灣燈會intel無人機秀超震..

連柯P也認輸　三要素打造史上最..

郭家肉粽店太紅　8/1開發票、..

花蓮英雄聯盟電競賽　3月30熱..

網友求市長休息　賴清德熬夜沒問..

台灣燈會破1千2百萬人次　估算..

詹賀舜：桃園捷運綠線動工「是真..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

車拋錨深夜困山區　大武警伸援手

鳳梨農的小孩　要為農家拼收入

桃園「家」特展　鄭貴華：穿越南..

美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場

享受飛耀快感　竹滑板公園體驗　

更多熱門

相關新聞

聖嚴法師圓寂10週年　續願傳心燈

聖嚴法師圓寂10週年，也是法鼓山創立第30週年。法鼓山僧團於16日下午1時30分，在世界佛教教育園區舉辦「大悲心起．願願相續─法鼓傳燈法會」，現場湧入上萬信眾參與，海外信眾亦在全球各地分會，同步參與傳燈。

情人節來書展荷蘭人教你完美接吻

赴法鼓山撞鐘　蔡英文：繼續為台努力

法鼓山除夕敲鐘　蔡英文、馬英九、吳敦義同框祈福無交集

法鼓山撞鐘108響　蔡馬吳三巨頭同框

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面