▲ 讓悲傷不悲傷！法鼓山舉辦「悟吧！二日營」。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面對一期生命的結束，我們如何轉化悲傷為力量，讓悲傷不悲傷？法鼓山世界青年會將於3月22日至3月24日，共三天，推出適合年輕族群的「悟吧！二日營」，從「臨終關懷」、「練習說再見」、「佛教生命觀」等議題，帶領對生死存有困惑、對無常感到憂懼的青年，從長照、醫學、宗教角度，學習面對生死的慈悲與智慧，體會有限生命卻有無限意義。

「因為生死，每一個人都是平等的；也因為生死，才讓我們學會珍惜當下，善用生命。」2108年參與營隊的趙婉婷表示，營隊課程非常豐富，聽法師講述佛陀的智慧觀察與證道體悟，並援引聖嚴法師「生命目的在於《許願》與《還願》」，讓她體悟生時能好好珍惜、盡心奉獻，便可無懼死亡的來臨。

營隊將在法鼓山世界佛教教育園區舉辦，邀請長期投入安寧療護的張寶方老師、安寧緩和專科朱為民醫師與法鼓山僧團常導法師，規劃「生命大問哉」、「無常之夜」等等單元，帶領18歲至35歲的青年，從肢體互動、模擬情境、議題交流中，自在面對生老病死。報名請洽詢：02-8978-2081分機3010；網址：https://ddyp.ddm.org.tw。