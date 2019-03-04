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川習3月底會面　《華爾街日報》：美中即將達成重大貿易協議

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▲▼中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）

▲美中雙方上月底於華府進行協商，左為中國國務院副總理劉鶴，右為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美中雙方近3個月來多次進行貿易協商，似乎頗有成果，美國總統川普也在2月底宣布將協商期限延後。《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導指出，美國和中國在近期就會達成重大貿易協定，雙方將會調降貿易戰期間所家徵的部分關稅措施。

《華爾街日報》報導中引述知情人士的說法指出，美國和中國之間的貿易協議取得重大進展，已經在「最後階段」，這項協議將會取消美國去年開始對中國進口商品所做的大部分制裁，北京同樣也會降低美國商品的關稅。美中雙方上月在華府進行了長達4天的談判，有助於縮小彼此的意見分歧，川普也表示將會在3月底於佛州會晤中國國家主席習近平，到時兩人可能就會簽署正式的協議。

報導指出，中國向貿易談判代表表示，去年底美方暫時取消對2000億美元的商品加徵關稅，這是協商過程中很重要的一步，因此，中國同意暫時調降關稅，並放寬對於農產品、化學製品和汽車產品等商品的限制。

例如，中國將可能會從休士頓的能源公司「Cheniere Energy」購入共180億美元的天然氣。而在協議中，中國也承諾加速取消外資對於汽車產業的投資，另外也會將進口車關稅調降到15%以下

這名知情人士還提到，現在唯一的關鍵點就是加徵的關稅會一次取消，還是一段時間後再解除，後者有助於美方監督中國是否履行其義務。美國希望繼續用關稅作為籌碼威脅，來確保中國不會違背協議，只有這樣，才能夠確保協議中的條件都能完成。

美國總統川普在2日發推特表示，「我已經要求中國立刻取消所有對農產品的關稅，包含牛肉和豬肉等等，因為我們之間的貿易協商進展得很棒，我沒有立刻在3月1日將加徵關稅提高到25%，這對我們偉大的農民和我來說都很重要」。

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