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保留軍隊、享一定外事權　解放軍少將談「兩制台灣」10特權

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▲▼習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

記者曾俊豪／北京報導

今年一月的《告台灣同胞書》40週年紀念活動上，大陸國家主席習近平提出「習五條」，其中，「探索兩制台灣方案」迄今仍是兩岸熱門政治議題。解放軍少將王衛星直言，台灣部分民眾對「一國兩制」有誤會，事實上，在此制度下，台灣仍可保留自己的軍隊、享有一定的外事權等10項特權。

有解放軍背景的王衛星是大陸全國政協委員、軍事科學院首席專家、海研中心學術顧問，他在今年兩會開幕前接受解放軍背景的媒體《海峽之聲》專訪，分析一國兩制台灣方案的可行性，採訪全文於2日曝光。

他認為，習近平提到的五項重要政策主張，讓對台方針政策不斷完善，形成一套更加完整的「和平統一、一國兩制」方案，而兩岸若能照此模式統一，無疑將有積極的現實意義。在兩岸共同承擔維護主權與領土完整的責任下，台灣還可擁有10項權利。

▲1979年元旦，中國人大常委會發表《告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）

▲1979年元旦，中國人大常委會發表《告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）

王衛星指出，一是台灣政府在中央政府的授權下自行組成行政機構。統一後的台灣名稱可為「中華人民共和國台灣特別區」，台灣自己依據《台灣基本法》實行管理，大陸不派人駐台，行政人員也不去，黨政軍系統也都由台灣自己來管理。同時，中央政府還給台灣留出名額，其代表可參加中央政府，參與管理國家事務。 

第二是台灣的立法權歸台灣自己的立法機關；第三是台灣將有自己的行政權；第四是有獨立的司法權；第五是享有一定的外事權，在中央政府授權下，能以「中國台北」或「中國台灣」的名義，與各國或地區及有關國際組織簽訂協議，保持和發展經濟文化關係。 

第六是擁有自己的防務權，保留自己的軍隊，負責台灣的防務和安全，確保不受外國勢力侵犯，「但以對大陸不構成威脅為條件」；第七是獨立的財政；第八是獨立的貨幣制度；第九是可設關稅分區；最後，則有權簽發「中國台灣護照」或其他旅行證件。

王衛星指出，在以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和的時代大勢下，「一國兩制是解決兩岸問題的最佳方案」，兩岸兩種不同社會制度不但可以並存，還能相互學習制度經驗。在一國兩制的條件下，台灣雖然在本質上是屬於單一制國家結構中的地方政府，但其權限將大於大陸各省的權限，也大於香港、澳門特別行政區的權限。

大陸國家主席習近平今年初於《告台灣同胞書》40週年紀念活動上，針對兩岸關係發表談話，其中，攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；實現同胞心靈契合，增進和平統一認同等五項被稱為「習五條」，為大陸現今對台政策的「主旋律」。 

▲▼解放軍少將王衛星談「兩制台灣」。（圖／翻攝《海峽之聲》）

▲解放軍少將王衛星談「兩制台灣」。（圖／翻攝《海峽之聲》）

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